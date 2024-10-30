Депутаты Приморья просят Госдуму ускорить рассмотрение поправок к Лесному кодексу РФ

Напомним, что 25 июля депутаты Государственной Думы в первом чтении поддержали проект изменений в Лесной кодекс РФ, касающихся регулирования отдельных вопросов заготовки кедрового ореха. Поправками предлагается наделить регионы правом устанавливать места, где гражданам будет разрешен сбор кедрового ореха для собственных нужд, а также сроки и объемы такой заготовки. Кроме того, законопроектом уточняются условия организации и проведения аукционов на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов, в том числе кедровых орехов. К участию в торгах планируется допускать только тех предпринимателей, которые имеют перерабатывающую инфраструктуру для производства продукции из дикоросов.