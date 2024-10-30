Депутаты Приморья просят Госдуму ускорить рассмотрение поправок к Лесному кодексу РФ

Posted 30 октября, 01:57
Published 30 октября, 01:57
Modified 30 октября, 01:59
Updated 30 октября, 01:59
Напомним, что 25 июля депутаты Государственной Думы в первом чтении поддержали проект изменений в Лесной кодекс РФ, касающихся регулирования отдельных вопросов заготовки кедрового ореха. Поправками предлагается наделить регионы правом устанавливать места, где гражданам будет разрешен сбор кедрового ореха для собственных нужд, а также сроки и объемы такой заготовки. Кроме того, законопроектом уточняются условия организации и проведения аукционов на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов, в том числе кедровых орехов. К участию в торгах планируется допускать только тех предпринимателей, которые имеют перерабатывающую инфраструктуру для производства продукции из дикоросов.
Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, приморский парламент неоднократно поднимал на федеральном уровне проблемные вопросы рационального и неистощительного использования лесов, предлагая усовершенствовать правовые механизмы заготовки пищевых лесных ресурсов.
Одна из таких инициатив — по внесению кедрового ореха в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за незаконный вывоз которых предусмотрена уголовная ответственность, — была реализована в августе 2023 года, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Другие предложения, за принятие которых выступало Законодательное Собрание Приморья, нашли отражение в поправках к Лесному кодексу, рассматриваемых сейчас Государственной Думой.
«Мы давно бьем тревогу по поводу того, что происходит в наших лесах. Сегодня под предлогом сбора гражданами для собственных нужд из тайги изымается такое количество кедрового ореха, которое сопоставимо с промышленной заготовкой. Это приводит к подрыву кормовой базы диких животных, вызывает нарушение экологического баланса и ухудшение состояния окружающей среды в целом. Кроме того, такая ситуация негативно отражается на численности особо охраняемых хищников — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Однако решить проблему на уровне региона, мы пока не можем — у нас не хватает полномочий. Законопроект, в числе авторов которого — депутаты и сенаторы от Приморского края, как раз должен это исправить. Поэтому для нас так важно, чтобы он был принят в самое ближайшее время», — пояснил Андрей Андрейченко.
В связи с чем профильный комитет Законодательного Собрания Приморья подготовил обращение в Государственную Думу РФ с просьбой ускорить рассмотрение во втором и третьем чтениях проекта федерального закона № 446965-8 «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ». В нем приморские законодатели подчеркивают, что принятие предлагаемых поправок будет стимулировать развитие существующих и создание новых производств, занимающихся переработкой пищевых лесных ресурсов на территории Российской Федерации.