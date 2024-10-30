Парламентарии Приморья сохранили стоимость патента для предпринимателей

Posted 30 октября, 01:44
Published 30 октября, 01:44
Modified 30 октября, 01:46
Updated 30 октября, 01:46
На очередном заседании депутаты в трех чтениях поддержали законодательную инициативу комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам по внесению изменений в закон «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».
Как сообщил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, проектом закона продлеваются на 2025 год ныне действующие размеры потенциально возможного к получению годового дохода, исходя из которых определяется годовая стоимость патента для ИП.
«При этом парламентарии оставили неизменными те виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также территории действия патентов, физические и цифровые показатели размера потенциально возможного к получению годового дохода. Это обеспечит стабильную работу бизнеса в Приморье», — отметил «Восток-Медиа» Галуст Ахоян.
В результате принятия поправок стоимость патента для ИП в следующем году останется на прежнем уровне, что позволит обеспечить стабильные условия работы индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.