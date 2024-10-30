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Posted 30 октября, 01:44

Published 30 октября, 01:44

Modified 30 октября, 01:46

Updated 30 октября, 01:46

Парламентарии Приморья сохранили стоимость патента для предпринимателей

Парламентарии Приморья сохранили стоимость патента для предпринимателей

30 октября 2024, 01:44
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
Налоговая нагрузка на предпринимателей, работающих по патенту, в 2025 году не изменится.

На очередном заседании депутаты в трех чтениях поддержали законодательную инициативу комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам по внесению изменений в закон «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

Как сообщил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, проектом закона продлеваются на 2025 год ныне действующие размеры потенциально возможного к получению годового дохода, исходя из которых определяется годовая стоимость патента для ИП.

«При этом парламентарии оставили неизменными те виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также территории действия патентов, физические и цифровые показатели размера потенциально возможного к получению годового дохода. Это обеспечит стабильную работу бизнеса в Приморье», — отметил «Восток-Медиа» Галуст Ахоян.

В результате принятия поправок стоимость патента для ИП в следующем году останется на прежнем уровне, что позволит обеспечить стабильные условия работы индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.

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