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Posted 30 октября, 10:15

Published 30 октября, 10:15

Modified 30 октября, 10:17

Updated 30 октября, 10:17

Очевидцы показали, как теперь выглядит сгоревший магазин в Приморском крае

Куча бутылок посреди бетона и золы: так теперь выглядит сгоревший в Приморье магазин

30 октября 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney.

Очевидцы показали, как теперь выглядит сгоревший магазин в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В результате пожара в магазине во Владивостоке, произошедшего в понедельник ночью, весь товар был уничтожен. Очевидцы показали, как выглядит зал после тушения огня.

Серьезный пожар случился в продуктовом магазине во Владивостоке в понедельник вечером. Пожарные боролись с огнем несколько часов, прежде чем им удалось его потушить.

В результате посещение магазина полностьювыгорело. Очевидцы рассказывают, что видели столбы дыма, поднимающиеся в небо. Теперь осталась только копоть.

Очевидцы показали, как теперь выглядит здание на Чапаева изнутри. В помещениях свалены обгоревшие товары. Получится ли восстановить торговую точку, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке.

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