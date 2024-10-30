Куча бутылок посреди бетона и золы: так теперь выглядит сгоревший в Приморье магазин

Posted 30 октября, 10:15
Published 30 октября, 10:15
Modified 30 октября, 10:17
Updated 30 октября, 10:17
Серьезный пожар случился в продуктовом магазине во Владивостоке в понедельник вечером. Пожарные боролись с огнем несколько часов, прежде чем им удалось его потушить.
В результате посещение магазина полностьювыгорело. Очевидцы рассказывают, что видели столбы дыма, поднимающиеся в небо. Теперь осталась только копоть.
Очевидцы показали, как теперь выглядит здание на Чапаева изнутри. В помещениях свалены обгоревшие товары. Получится ли восстановить торговую точку, неизвестно.