Куча бутылок посреди бетона и золы: так теперь выглядит сгоревший в Приморье магазин

Очевидцы показали, как теперь выглядит сгоревший магазин в Приморском крае

Сюжет Пожар

В результате пожара в магазине во Владивостоке, произошедшего в понедельник ночью, весь товар был уничтожен. Очевидцы показали, как выглядит зал после тушения огня.