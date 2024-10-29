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Posted 28 октября, 23:42

Published 28 октября, 23:42

Modified 28 октября, 23:44

Updated 28 октября, 23:44

Супермаркет сгорел ночью во Владивостоке

Пока город спал: мощный пожар случился в магазине во Владивостоке — фото

28 октября 2024, 23:42
Фото: 1MI

Супермаркет сгорел ночью во Владивостоке

Поздно вечером во Владивостоке случился серьезный пожар в супермаркете. Пламя охватило серьезную площадь и бушевало несколько часов.

Серьезный пожар случился поздно вечером во Владивостоке. Сообщают, что загорелся разгрузочный отсек супермаркета на Чапаева.

Пожарные быстро прибыли к месту происшествия. Огонь охватил около ста квадратных метров площади.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Фото: mchs_vdk

По информации краевого управления МЧС, к 22:16 открытый огонь уже удалось ликвидировать. Полностью потушить пламя удалось в 23:40.

Боролись с огнем 35 человек, задействовали 8 спецмашин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в одном из дворов во Владивостоке. Там вспыхнул припаркованный автомобиль.

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