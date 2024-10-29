Пока город спал: мощный пожар случился в магазине во Владивостоке — фото

Posted 28 октября, 23:42
Published 28 октября, 23:42
Modified 28 октября, 23:44
Updated 28 октября, 23:44
Серьезный пожар случился поздно вечером во Владивостоке. Сообщают, что загорелся разгрузочный отсек супермаркета на Чапаева.
Пожарные быстро прибыли к месту происшествия. Огонь охватил около ста квадратных метров площади.
К счастью, при пожаре никто не пострадал.
По информации краевого управления МЧС, к 22:16 открытый огонь уже удалось ликвидировать. Полностью потушить пламя удалось в 23:40.
Боролись с огнем 35 человек, задействовали 8 спецмашин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в одном из дворов во Владивостоке. Там вспыхнул припаркованный автомобиль.