Джип наехал на крышу легковушки: странное ДТП попало на камеру во Владивостоке — фото

Posted 25 октября, 00:55
Published 25 октября, 00:55
Modified 25 октября, 00:57
Updated 25 октября, 00:57
Странное дорожно-транспортное происшествие попало на камеру во Владивостоке. Авария случилась в одном из дворов на Адмирала Юмашева. Джип практически «перепрыгнул» через легковушку, и приземлился на крышу авто.
Очевидцы сообщают, что авария случилась из-за того, что женщина за рулем не справилась с управлением. В результате Honda просела под весом внедорожника. Фото с места ДТП появились в сети.