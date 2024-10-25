Джип наехал на крышу легковушки: странное ДТП попало на камеру во Владивостоке — фото

Автомобиль наехал на крышу припаркованной во дворе легковушки во Владивостоке

Сюжет ДТП

В результате ДТП во Владивостоке один автомобиль оказался на крыше другого. По словам очевидцев, авария случилась из-за того, что женщина за рулем не справилась с управлением.