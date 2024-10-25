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Posted 25 октября, 00:55

Published 25 октября, 00:55

Modified 25 октября, 00:57

Updated 25 октября, 00:57

Автомобиль наехал на крышу припаркованной во дворе легковушки во Владивостоке

Джип наехал на крышу легковушки: странное ДТП попало на камеру во Владивостоке — фото

25 октября 2024, 00:55
Фото: Изображение Midjourney

Автомобиль наехал на крышу припаркованной во дворе легковушки во Владивостоке

Сюжет
ДТП
В результате ДТП во Владивостоке один автомобиль оказался на крыше другого. По словам очевидцев, авария случилась из-за того, что женщина за рулем не справилась с управлением.

Странное дорожно-транспортное происшествие попало на камеру во Владивостоке. Авария случилась в одном из дворов на Адмирала Юмашева. Джип практически «перепрыгнул» через легковушку, и приземлился на крышу авто.

Очевидцы сообщают, что авария случилась из-за того, что женщина за рулем не справилась с управлением. В результате Honda просела под весом внедорожника. Фото с места ДТП появились в сети.

Фото: vladivostok_7164

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Приморском крае.

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