Не случайность, а халатность: кто виновен в смерти электромонтера в Приморье?

В дальневосточной столице на рабочем месте умер электромонтер, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России. Мужчина погиб в районе «Чайка-Спутник», где трудился на опоре, которая была под напряжением. Приморца ударило током. В результате инцидента он умер в больнице от электротермических ожогов.