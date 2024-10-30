Не случайность, а халатность: кто виновен в смерти электромонтера в Приморье?

Posted 29 октября, 23:31
Published 29 октября, 23:31
Modified 29 октября, 23:33
Updated 29 октября, 23:33
В дальневосточной столице на рабочем месте умер электромонтер, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России. Мужчина погиб в районе «Чайка-Спутник», где трудился на опоре, которая была под напряжением. Приморца ударило током. В результате инцидента он умер в больнице от электротермических ожогов.
По факту происшествия возбудили уголовное дело. Начальника погибшего обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Важно отметить, что предприниматель не предоставил сотруднику ни сертифицированной защитной экипировки, ни средств индивидуальной защиты, ни обучения безопасным методам и приемам работ.
«Обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, расследование завершено», — отметили в следкоме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину убила доска на рабочем месте в Лесозаводске.