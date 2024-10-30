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Posted 29 октября, 23:31

Published 29 октября, 23:31

Modified 29 октября, 23:33

Updated 29 октября, 23:33

Электромонтер погиб на рабочем месте в Приморском крае

Не случайность, а халатность: кто виновен в смерти электромонтера в Приморье?

29 октября 2024, 23:31
Фото: 1MI.

Электромонтер погиб на рабочем месте в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Рабочего ударило током во время работы на опоре электропередач в Приморье. Не исключено, что мужчина лишился жизни по вине работодателя.

В дальневосточной столице на рабочем месте умер электромонтер, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета России. Мужчина погиб в районе «Чайка-Спутник», где трудился на опоре, которая была под напряжением. Приморца ударило током. В результате инцидента он умер в больнице от электротермических ожогов.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Начальника погибшего обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Важно отметить, что предприниматель не предоставил сотруднику ни сертифицированной защитной экипировки, ни средств индивидуальной защиты, ни обучения безопасным методам и приемам работ.

«Обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами уголовного дела, расследование завершено», — отметили в следкоме.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчину убила доска на рабочем месте в Лесозаводске.

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#Новости#Дальний Восток#Безопасность#Больница#Владивосток#Уголовное дело#Следственный комитет#Приморский край#Строительные работы#Происшествия#Нарушение правил
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