В историческом памятнике иностранцы нелегально открыли кафе в Приморье — официально

По данным следствия, управляющие кафе «Шахризода», находящегося на улице Верхнепотовая в городе Владивостоке, незаконно изменели тип здания и открыли в нем кафе. При этом были нарушены правила санитарии, пожарной безопасности при обслуживании посетителей, включая детей.