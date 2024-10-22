В историческом памятнике иностранцы нелегально открыли кафе в Приморье — официально

Posted 22 октября, 02:24
Published 22 октября, 02:24
Modified 22 октября, 02:26
Updated 22 октября, 02:26
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
По данным следствия, управляющие кафе «Шахризода», находящегося на улице Верхнепотовая в городе Владивостоке, незаконно изменели тип здания и открыли в нем кафе. При этом были нарушены правила санитарии, пожарной безопасности при обслуживании посетителей, включая детей.
Подозреваемый — фактический руководитель кафе, гражданин иностранного государства.
Сотрудники следственного комитета провели проверку места происшествия, изъяли необходимые документы и проводят опрос свидетелей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о закрытии популярного ТЦ во Владивостоке.