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Posted 22 октября, 02:24

Published 22 октября, 02:24

Modified 22 октября, 02:26

Updated 22 октября, 02:26

Иностранные граждане нелегально открыли кафе в

В историческом памятнике иностранцы нелегально открыли кафе в Приморье — официально

22 октября 2024, 02:24
Фото: 1MI

Иностранные граждане нелегально открыли кафе в

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об оказании услуг без соблюдения требований безопасности. Выяснилось, что кафе работало в здании действующего памятника.

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

По данным следствия, управляющие кафе «Шахризода», находящегося на улице Верхнепотовая в городе Владивостоке, незаконно изменели тип здания и открыли в нем кафе. При этом были нарушены правила санитарии, пожарной безопасности при обслуживании посетителей, включая детей.

Видео: primorsky_sledcom.

Подозреваемый — фактический руководитель кафе, гражданин иностранного государства.

Сотрудники следственного комитета провели проверку места происшествия, изъяли необходимые документы и проводят опрос свидетелей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о закрытии популярного ТЦ во Владивостоке.

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