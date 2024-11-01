6-дневная неделя, криптовалюта и пенсии: что изменится с 1 ноября в Приморье

Posted 31 октября, 23:02
Published 31 октября, 23:02
Modified 31 октября, 23:02
Updated 31 октября, 23:02
С 1 ноября в Приморье вступают в силу несколько важных законодательных изменений, которые коснутся различных аспектов жизни региона. Влияние нововведений ощутят у себя владельцы крупных социальных каналов, бизнес, занимающийся майнингом криптовалюты, и пользователи банковских сервисов. Кроме того, изменения затронут контроль за заповедниками.
Для жителей Владивостока и всего Приморья начало ноября будет отмечено нестандартным графиком работы.
В последний день октября была начата шестидневная рабочая неделя, которая стала последствием переноса выходного дня для формирования непрерывных майских праздников в следующем году.
Таким образом, 2 ноября, суббота, станет рабочим днём, сокращённым на час. В выходные попадают 3 и 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства — важное государственное торжество.
С окончанием октября приходит и горячая вода для жителей Владивостока. После начала отопительного сезона, проходящего с 24 октября, коммунальные службы обещают восстановить её подачу 3–4 ноября.
На данный момент основное внимание уделяется подключению жилых домов к отоплению, которое, по состоянию на 28 октября, получило 78% зданий.
Ноябрь станет также месяцем окончания многочисленных инфраструктурных проектов в Приморье. В частности, завершатся комплексные дорожные работы на улицах Героев Хасана, Никифорова и Сафонова.
Оставшаяся часть работ на Авроровской, включая установку освещения, завершится до конца месяца. улицы 2-я Строительная и Бурачка, которые из-за отставания ещё остаются перекрытыми, должны быть открыты в ноябре. А сквер в районе кольца Третьей Рабочей порадует жителей уже в конце месяца.
Одно из главных изменений касается владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. Согласно новым требованиям, такие каналы обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Процедура включает в себя передачу базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные. Регистрация возможна через портал госуслуг, сайт Роскомнадзора и чат-бот в социальной сети.
После добавления в реестр, социальные сети окажут содействие в аутентификации канала путем добавления специального знака и уникальной ссылки. Эти нововведения направлены на повышение прозрачности и безопасности социальной медиа среды. С 2025 года отсутствие такой регистрации повлечёт невозможность собирать донаты, размещать рекламу и делать репосты.
Ноябрь традиционно приносит повышенную пенсию тем, кто достиг 80-летнего возраста в октябре. Размер пенсии увеличится на 8134,88 рубля за счёт удвоения фиксированной выплаты.
Пенсионеры, проживающие в северных регионах, получат ещё большую компенсацию. Также увеличатся надбавки для членов лётных экипажей и работников угольной промышленности.
Майнинг, ставший популярным видом бизнеса в последние годы, с 1 ноября будет легализован и в России. Это важное изменение позволит узаконить деятельность по добыче цифровой валюты, сделав её более прозрачной и регулируемой. Право на майнинг будет предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включённым в специальный реестр.
При этом, чтобы избежать злоупотреблений, введены строгие требования к майнерам: отсутствие судимости за тяжкие и экономические преступления. Ожидается, что налоговые доходы от легализации майнинга окажутся существенными для бюджета.
Для пользователей финансовых услуг значимым новшеством станут новые правила в Системе быстрых платежей (СБП). С 1 ноября российские банки не смогут взимать комиссию за переводы через СБП в адрес государства, облегчая расчёты за налоги, штрафы и другие обязательные платежи.
Также важным обновлением является распространение лимита бесплатных переводов, составляющего 100 тысяч рублей в месяц, на операции с электронными кошельками. Появляется возможность без комиссии переводить деньги не только другому человеку, но и пополнять свои электронные кошельки в пределах этого лимита.
В начале ноября вступают в силу новые правила надзора за особо охраняемыми природными территориями, в том числе заповедниками. Инспекторы смогут осуществлять постоянные рейды для пресечения нарушений.
Ранее проверки на этих территориях были ограничены, что затрудняло эффективный контроль. Теперь же специалисты смогут контролировать ситуацию более оперативно и эффективно.