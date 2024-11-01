6-дневная неделя, криптовалюта и пенсии: что изменится с 1 ноября в Приморье

Одно из главных изменений касается владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. Согласно новым требованиям, такие каналы обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Процедура включает в себя передачу базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные. Регистрация возможна через портал госуслуг, сайт Роскомнадзора и чат-бот в социальной сети.