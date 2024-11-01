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Posted 1 ноября, 02:29

Published 1 ноября, 02:29

Modified 1 ноября, 02:31

Updated 1 ноября, 02:31

Приставал к школьницам и предлагал выпить? Полиция Приморья ищет навязчивого мужчину

Приставал к школьницам и предлагал выпить? Полиция Приморья ищет навязчивого мужчину

1 ноября 2024, 02:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Безопасность
Полиция Владивостока обнаружила в соцсетях информацию о мужчине, который слишком навязчиво оказывал знаки внимания девушкам. Сотрудники полиции установили его личность.

В пресс-службе полиции Владивостока сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органамов выявили информацию о том, что на улице Адмирала Фокина некий мужчина навязчиво проявлял интерес к девушкам.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Личность подозреваемого удалось установить в процессе проверки. В данный момент полицейские определяют местоположение гражданина.

Результаты проверки позволят принять законное и обоснованное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе такси, который приставал к пассажирке во Владивостоке.

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