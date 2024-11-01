Приставал к школьницам и предлагал выпить? Полиция Приморья ищет навязчивого мужчину

Posted 1 ноября, 02:29
Published 1 ноября, 02:29
Modified 1 ноября, 02:31
Updated 1 ноября, 02:31
В пресс-службе полиции Владивостока сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органамов выявили информацию о том, что на улице Адмирала Фокина некий мужчина навязчиво проявлял интерес к девушкам.
Личность подозреваемого удалось установить в процессе проверки. В данный момент полицейские определяют местоположение гражданина.
Результаты проверки позволят принять законное и обоснованное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе такси, который приставал к пассажирке во Владивостоке.