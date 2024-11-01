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Posted 1 ноября, 00:14

Published 1 ноября, 00:14

Modified 1 ноября, 00:16

Updated 1 ноября, 00:16

Неместный мужчина регулярно избивал девушку во Владивостоке

Вмешались федералы: приезжий систематически избивал жительницу Владивостока

1 ноября 2024, 00:14
Фото: Изображение Midjourney.

Неместный мужчина регулярно избивал девушку во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Агрессор не один раз поднимал руку на свою приятельницу в Приморье. Последней каплей стало его нападение на подруг жертвы. Женщины написали заявление на обидчика, но теперь опасаются последствий…

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на приезжего мужчину, который регулярно избивает жительницу дальневосточной столицы, сообщает пресс-служба СКР Приморья.

В новых медиа разлетелась информация о том, что в последний раз он нанес увечья не только своей знакомой, но и ее подругам. Пострадавшие обратились в полицию, но теперь боятся мести агрессивного обидчика.

Следком разбирается в обстоятельствах произошедшего. Глава СК РФ поручил руководству регионального ведомства возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что две женщины жесткого избили девушку в дальневосточной столице. Потерпевшую возмутило бездействие и агрессия со стороны очевидцев происшествия.

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