Вмешались федералы: приезжий систематически избивал жительницу Владивостока

Posted 1 ноября, 00:14
Published 1 ноября, 00:14
Modified 1 ноября, 00:16
Updated 1 ноября, 00:16
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на приезжего мужчину, который регулярно избивает жительницу дальневосточной столицы, сообщает пресс-служба СКР Приморья.
В новых медиа разлетелась информация о том, что в последний раз он нанес увечья не только своей знакомой, но и ее подругам. Пострадавшие обратились в полицию, но теперь боятся мести агрессивного обидчика.
Следком разбирается в обстоятельствах произошедшего. Глава СК РФ поручил руководству регионального ведомства возбудить уголовное дело и предоставить доклад.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что две женщины жесткого избили девушку в дальневосточной столице. Потерпевшую возмутило бездействие и агрессия со стороны очевидцев происшествия.