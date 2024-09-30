Голого мужчину заметили в офисе во Владивостоке — полиция проводит проверку

Posted 30 сентября, 09:43
Published 30 сентября, 09:43
Modified 30 сентября, 09:45
Updated 30 сентября, 09:45
В одном из пунктов самовывоза товаров интернет-магазина во Владивостоке случился неприятный инцидент. На видеозапись камер наблюдения попал мужчина, который появился там абсолютно обнаженным.
Полиция начала расследование происшествия, чтобы выяснить детали и установить личности всех причастных лиц. В пресс-службе Управления Министерства Внутренних Дел России по Владивостоку сообщили, что на записи видно, как мужчина нарушает закон и порядок, находясь голым в офисе на проспекте Красного Знамени.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность человека, который попал на запись камер наблюдения. После завершения проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в отношении виновника серьезной аварии во Владивостоке завели протокол.
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