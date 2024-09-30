Голого мужчину заметили в офисе во Владивостоке — полиция проводит проверку

Полиция начала расследование происшествия, чтобы выяснить детали и установить личности всех причастных лиц. В пресс-службе Управления Министерства Внутренних Дел России по Владивостоку сообщили, что на записи видно, как мужчина нарушает закон и порядок, находясь голым в офисе на проспекте Красного Знамени.