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Posted 30 сентября, 09:43

Published 30 сентября, 09:43

Modified 30 сентября, 09:45

Updated 30 сентября, 09:45

Голого мужчину заметили в офисе во Владивостоке — полиция проводит проверку

Голого мужчину заметили в офисе во Владивостоке — полиция проводит проверку

30 сентября 2024, 09:43
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
Неизвестный мужчина пришел голым в пункт выдачи заказов во Владивостоке. Полиция проводит проверку для выяснения ситуации и установления его личности.

В одном из пунктов самовывоза товаров интернет-магазина во Владивостоке случился неприятный инцидент. На видеозапись камер наблюдения попал мужчина, который появился там абсолютно обнаженным.

Полиция начала расследование происшествия, чтобы выяснить детали и установить личности всех причастных лиц. В пресс-службе Управления Министерства Внутренних Дел России по Владивостоку сообщили, что на записи видно, как мужчина нарушает закон и порядок, находясь голым в офисе на проспекте Красного Знамени.

Видео: vlad_ork.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность человека, который попал на запись камер наблюдения. После завершения проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в отношении виновника серьезной аварии во Владивостоке завели протокол.

Виновником жуткой аварии во Владивостоке заинтересовалась полиция
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