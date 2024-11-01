Целый чемодан наркотиков: иностранец на самолете провез 3 кг запрещенки в Приморье

Выяснилось, что подсудимый договорился с другим иностранным гражданином о совместной продаже наркотиков. Получив в феврале прошлого года от него 3 килограмма смеси, он перевез запрещенные вещества из Москвы во Владивосток самолетом. Чтобы спрятать «запрещенку», он сделал тайник в чемодане, прикрыв пакет личными вещами.