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Posted 1 ноября, 00:48

Published 1 ноября, 00:48

Modified 1 ноября, 00:50

Updated 1 ноября, 00:50

Наркокурьер пытался провезти целый чемодан наркотиков в Приморье

Целый чемодан наркотиков: иностранец на самолете провез 3 кг запрещенки в Приморье

1 ноября 2024, 00:48
Фото: 1MI.

Наркокурьер пытался провезти целый чемодан наркотиков в Приморье

Сюжет
Суд
Иностранец привез самолетом в дорожной сумке крупную партию наркотиков во Владивосток. В Приморье его сразу же задержали, а запрещенку изъяли. Теперь молодому человеку грозит срок.

Во Владивостоке наркоторговец получил срок за неудачную попытку распространения запрещенных веществ.

Арбитражный суд вынес решение по делу 25-летнего иностранца. Его обвинили по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся покушения на незаконный оборот наркотиков в крупном объеме.

Выяснилось, что подсудимый договорился с другим иностранным гражданином о совместной продаже наркотиков. Получив в феврале прошлого года от него 3 килограмма смеси, он перевез запрещенные вещества из Москвы во Владивосток самолетом. Чтобы спрятать «запрещенку», он сделал тайник в чемодане, прикрыв пакет личными вещами.

Свое преступление мужчина не смог завершить: полицейские задержали его сразу после получения багажа.

Исходя из позиции прокуратуры Приморского края, молодому человеку назначено наказание: лишение свободы на 14 лет в колонии строгого режима.

Решение еще не вступило в силу.

В отношении соучастника преступления расследование не завершено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая бросила ребенка, когда вышла за закладкой.

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