Целый чемодан наркотиков: иностранец на самолете провез 3 кг запрещенки в Приморье

Posted 1 ноября, 00:48
Published 1 ноября, 00:48
Modified 1 ноября, 00:50
Updated 1 ноября, 00:50
Во Владивостоке наркоторговец получил срок за неудачную попытку распространения запрещенных веществ.
Арбитражный суд вынес решение по делу 25-летнего иностранца. Его обвинили по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся покушения на незаконный оборот наркотиков в крупном объеме.
Выяснилось, что подсудимый договорился с другим иностранным гражданином о совместной продаже наркотиков. Получив в феврале прошлого года от него 3 килограмма смеси, он перевез запрещенные вещества из Москвы во Владивосток самолетом. Чтобы спрятать «запрещенку», он сделал тайник в чемодане, прикрыв пакет личными вещами.
Свое преступление мужчина не смог завершить: полицейские задержали его сразу после получения багажа.
Исходя из позиции прокуратуры Приморского края, молодому человеку назначено наказание: лишение свободы на 14 лет в колонии строгого режима.
Решение еще не вступило в силу.
В отношении соучастника преступления расследование не завершено.
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