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Posted 8 октября, 23:52

Published 8 октября, 23:52

Modified 8 октября, 23:54

Updated 8 октября, 23:54

Мужчина успел побывать вором перед тем, как начать наркоторговлю в Приморье

От налетчика до наркоторговца: бурная преступная жизнь 21-летнего жителя Приморья

8 октября 2024, 23:52
Фото: 1MI

Мужчина успел побывать вором перед тем, как начать наркоторговлю в Приморье

Сюжет
Суд
Несмотря на молодой возраст, мужчина уже успел стать грабителем и почти наркоторговцем, но силовики вовремя пресекли деятельность преступника в Приморском крае.

21-летний житель Уссурийска совершил налет на двух приморцев и пытался продать наркотики, сообщает официальный telegram-канал регионального Управления МВД.

В конце 2022 года мужчина, находясь в баре, поссорился с одним из посетителей. Затем конфликтующие вышли на улицу, где злоумышленник избил оппонента и украл у него мобильный телефон. После чего налетчик вернулся в заведение, где встретил друга потерпевшего, которого он тоже вывел из помещения и обокрал, нанеся удар сзади.

В феврале приморец пытался продать наркотики. Он получил крупную партию запрещенного вещества для сбыта через закладки, но реализовать преступление до конца не смог, — его задержали силовики. Когда правоохранители нагрянули в арендованную им квартиру, злоумышленник выбросил с балкона 25 свертков и один пакет с наркотиками. Общая масса криминального товара составила почти 100 граммов.

«Во время обыска, проведенного по месту проживания задержанного, обнаружены весы, упаковочный материал и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — отметили в пресс-службе полиции.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — девять лет и шесть месяцев лишения свободы. Совсем скоро он отправится в исправительную колонию строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье турист сначала попытался провести с собой наркотики, затем передумал и пытался избавиться от них рискованным способом.

Удивительный случай с туристом и наркотиками произошел на таможне в Приморье
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