От налетчика до наркоторговца: бурная преступная жизнь 21-летнего жителя Приморья

В конце 2022 года мужчина, находясь в баре, поссорился с одним из посетителей. Затем конфликтующие вышли на улицу, где злоумышленник избил оппонента и украл у него мобильный телефон. После чего налетчик вернулся в заведение, где встретил друга потерпевшего, которого он тоже вывел из помещения и обокрал, нанеся удар сзади.