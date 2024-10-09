От налетчика до наркоторговца: бурная преступная жизнь 21-летнего жителя Приморья

Posted 8 октября, 23:52
Published 8 октября, 23:52
Modified 8 октября, 23:54
Updated 8 октября, 23:54
21-летний житель Уссурийска совершил налет на двух приморцев и пытался продать наркотики, сообщает официальный telegram-канал регионального Управления МВД.
В конце 2022 года мужчина, находясь в баре, поссорился с одним из посетителей. Затем конфликтующие вышли на улицу, где злоумышленник избил оппонента и украл у него мобильный телефон. После чего налетчик вернулся в заведение, где встретил друга потерпевшего, которого он тоже вывел из помещения и обокрал, нанеся удар сзади.
В феврале приморец пытался продать наркотики. Он получил крупную партию запрещенного вещества для сбыта через закладки, но реализовать преступление до конца не смог, — его задержали силовики. Когда правоохранители нагрянули в арендованную им квартиру, злоумышленник выбросил с балкона 25 свертков и один пакет с наркотиками. Общая масса криминального товара составила почти 100 граммов.
«Во время обыска, проведенного по месту проживания задержанного, обнаружены весы, упаковочный материал и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — отметили в пресс-службе полиции.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — девять лет и шесть месяцев лишения свободы. Совсем скоро он отправится в исправительную колонию строгого режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье турист сначала попытался провести с собой наркотики, затем передумал и пытался избавиться от них рискованным способом.