Избивали женщину посреди улицы: полиция расследует драку на Луговой во Владивостоке

Posted 29 октября, 00:22
Published 29 октября, 00:22
Modified 29 октября, 00:24
Updated 29 октября, 00:24
Согласно информации пресс-службы полиции Владивостока, во время мониторинга публикаций в сети сотрудники правоохранительных органов обнаружили видео, на котором запечатлено нападение на женщину в районе улицы Луговой во Владивостоке.
Сотрудники полиции уже проводят проверку по факту случившегося. Личности участников и обстоятельства происшествия устанавливают.
По завершении проверки будет принято законное и обоснованное решение, сообщает пресс-служба полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жестоком избиении прохожей во Владивостоке.