vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 00:22

Published 29 октября, 00:22

Modified 29 октября, 00:24

Updated 29 октября, 00:24

Полиция проводит проверку по факту нападения на женщину в Приморском крае

Избивали женщину посреди улицы: полиция расследует драку на Луговой во Владивостоке

29 октября 2024, 00:22
Фото: Изображение Midjourney

Полиция проводит проверку по факту нападения на женщину в Приморском крае

Сюжет
Интернет
Полицейские изучают публикацию об избиении женщины во Владивостоке. Участников инцидента уже ищут.

Согласно информации пресс-службы полиции Владивостока, во время мониторинга публикаций в сети сотрудники правоохранительных органов обнаружили видео, на котором запечатлено нападение на женщину в районе улицы Луговой во Владивостоке.

Сотрудники полиции уже проводят проверку по факту случившегося. Личности участников и обстоятельства происшествия устанавливают.

По завершении проверки будет принято законное и обоснованное решение, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жестоком избиении прохожей во Владивостоке.

«Это женские разборки»: женщина жестоко избила прохожую во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Голого мужчину заметили в офисе во Владивостоке — полиция проводит проверкуПодозреваемых в угоне авто поймали после погони в ПриморьеПолицейские несли буйную автолюбительницу на руках в Приморском крае — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Интернет#Полиция#УМВД#Драка#Преступление#Приморский край#Жертва#Приморье#Происшествия#Пресс-служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика