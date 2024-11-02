Предупреждение №1: опасные явления ожидаются на дорогах и побережье в Приморском крае

3 ноября к западу Приморского края приблизится активный циклон, сообщает «Маглипогода». Это приведет к ухудшению погоды с 3 по 5 ноября. В ночь с 3 на 4 ноября и в течение дня 4 ноября ожидаются осадки, иногда очень сильные, и штормовой ветер. Есть вероятность вторжения циклона из Желтого моря. Жителям края рекомендуется пересмотреть свои планы и отменить поездки 4 и 5 ноября. Также объявлено предупреждение №1 на время прохождения циклона.