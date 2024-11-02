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Posted 2 ноября, 06:40

Published 2 ноября, 06:40

Modified 2 ноября, 06:42

Updated 2 ноября, 06:42

Активный циклон принесет осадки и сильный ветер в Приморский край

Предупреждение №1: опасные явления ожидаются на дорогах и побережье в Приморском крае

2 ноября 2024, 06:40
Фото: 1MI.

Активный циклон принесет осадки и сильный ветер в Приморский край

Сюжет
Погода
Гололед, снегопады и шторм ожидаются в Приморском крае. Над краем пройдет активный циклон.

3 ноября к западу Приморского края приблизится активный циклон, сообщает «Маглипогода». Это приведет к ухудшению погоды с 3 по 5 ноября. В ночь с 3 на 4 ноября и в течение дня 4 ноября ожидаются осадки, иногда очень сильные, и штормовой ветер. Есть вероятность вторжения циклона из Желтого моря. Жителям края рекомендуется пересмотреть свои планы и отменить поездки 4 и 5 ноября. Также объявлено предупреждение №1 на время прохождения циклона.

3 и 4 ноября на юге края пройдут дожди, а иногда — сильные ливни с грозами. На остальной территории края будет идти снег и дождь, временами — мокрый и сильный снег. На севере края и в центральных районах возможен ледяной дождь.

По дорогам местами возможен гололед и снежные заторы, на перевалах — мокрый снег. При низких температурах воздуха в ночь с 3 на 4 ноября при осадках возможно образование опасного гололеда. У побережья ожидается усиление ветра и возможный небольшой шторм.

После того, как циклон пройдет через территорию края, 6 и 7 ноября в Приморье сильно похолодает.

Автомобилистам советуют срочно поменять резину на зимнюю, если этого еще не сделали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в Приморье в ближайшие выходные.

От дождя к снегу и гололёду: погода на первых выходных ноября в Приморье не порадует
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