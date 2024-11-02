Предупреждение №1: опасные явления ожидаются на дорогах и побережье в Приморском крае

Posted 2 ноября, 06:40
Published 2 ноября, 06:40
Modified 2 ноября, 06:42
Updated 2 ноября, 06:42
3 ноября к западу Приморского края приблизится активный циклон, сообщает «Маглипогода». Это приведет к ухудшению погоды с 3 по 5 ноября. В ночь с 3 на 4 ноября и в течение дня 4 ноября ожидаются осадки, иногда очень сильные, и штормовой ветер. Есть вероятность вторжения циклона из Желтого моря. Жителям края рекомендуется пересмотреть свои планы и отменить поездки 4 и 5 ноября. Также объявлено предупреждение №1 на время прохождения циклона.
3 и 4 ноября на юге края пройдут дожди, а иногда — сильные ливни с грозами. На остальной территории края будет идти снег и дождь, временами — мокрый и сильный снег. На севере края и в центральных районах возможен ледяной дождь.
По дорогам местами возможен гололед и снежные заторы, на перевалах — мокрый снег. При низких температурах воздуха в ночь с 3 на 4 ноября при осадках возможно образование опасного гололеда. У побережья ожидается усиление ветра и возможный небольшой шторм.
После того, как циклон пройдет через территорию края, 6 и 7 ноября в Приморье сильно похолодает.
Автомобилистам советуют срочно поменять резину на зимнюю, если этого еще не сделали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода в Приморье в ближайшие выходные.