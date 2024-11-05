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Posted 5 ноября, 06:17

Published 5 ноября, 06:17

Modified 5 ноября, 07:02

Updated 5 ноября, 07:02

Расследование дела «черных» застройщиков контролирует прокуратура Приморья

Оставили семьи без жилья и денег? Застройщиками заинтересовалась прокуратура Приморья

5 ноября 2024, 06:17
Фото: prosecutor_pk.

Расследование дела «черных» застройщиков контролирует прокуратура Приморья

Сюжет
Мошенничество
Дело о крупном мошенничестве фирм-застройщиков расследуют в Приморье. Выяснилось, что две компании похитили более 60 миллионов у лиц, заключивших договоры ИЖС.

Прокуратура Приморья контролирует расследование дела о крупном мошенничестве, в результате которого пострадали более 10 человек.

По данным прокуратуры, граждане заключили договоры на строительство частных домов в поселке Соловей-Ключ Надеждинского района. Два юрлица, которые обязались возвести для них индивидуальные жилые дома, по версии следствия, фактически похитили более 60 миллионов рублей.

Фото: prosecutor_pk

В прокуратуре выяснили, что пока потерпевшие были вынуждены платить ипотеку и нести дополнительные расходы, представители фирм-застройщиков, которые должны были заниматься застройкой коттеджных поселков «Эко-лайф» и «Малина-лайф» покупали элитное жилье и дорогие автомобили.

До этого суд уже дважды отказал в удовлетворении ходатайства следователя и не учел позицию прокуратуры о необходимости избрания меры пресечения подозреваемому, пытающемуся скрыть имущество. Постановления суда обжаловал прокурор.

«Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и возмещение ущерба потерпевшим поставлено в прокуратуре на контроль», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дело о мошенничестве на 2 миллиона рублей направили в суд во Владивостоке.

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на 2 млн во Владивостоке
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