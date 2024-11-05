Оставили семьи без жилья и денег? Застройщиками заинтересовалась прокуратура Приморья

По данным прокуратуры, граждане заключили договоры на строительство частных домов в поселке Соловей-Ключ Надеждинского района. Два юрлица, которые обязались возвести для них индивидуальные жилые дома, по версии следствия, фактически похитили более 60 миллионов рублей.