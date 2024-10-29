Ничего святого: вместо помощи молодой родственник обокрал жительницу Приморья

Posted 29 октября, 05:23
Published 29 октября, 05:23
Modified 29 октября, 05:25
Updated 29 октября, 05:25
До шести лет заключения может получить двадцатилетний житель пгт Преображение Приморского края. Парня подозревают в краже денег у его родственницы.
Женщина обратилась в дежурную часть Находкинского отделения МВД России и сообщила о краже 60 тысяч рублей с ее банковской карты.
Сотрудники полиции смогли оперативно выяснить, что произошло. В итоге двадцатилетнего юношу арестовали.
Полиция выяснила, что молодой человек пришел в гости к своей родственнице и похитил ее банковскую карту. Затем он изменил номер телефона, привязанный к аккаунту потерпевшей, в банкомате, чтобы перевести украденные деньги на свой счет.
Женщина заметила пропажу и немедленно обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Производство направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет заключения и штраф.
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