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Posted 29 октября, 05:23

Published 29 октября, 05:23

Modified 29 октября, 05:25

Updated 29 октября, 05:25

Молодой житель Приморья обокрал свою родственницу и может отправиться в тюрьму

Ничего святого: вместо помощи молодой родственник обокрал жительницу Приморья

29 октября 2024, 05:23
Фото: 1MI

Молодой житель Приморья обокрал свою родственницу и может отправиться в тюрьму

Сюжет
Мошенничество
Жительница Приморского края попросила родственника ей помочь. В итоге он присвоил себе деньги с ее карты. Теперь 20-летнему подозреваемому грозит штраф и тюремный срок.

До шести лет заключения может получить двадцатилетний житель пгт Преображение Приморского края. Парня подозревают в краже денег у его родственницы.

Женщина обратилась в дежурную часть Находкинского отделения МВД России и сообщила о краже 60 тысяч рублей с ее банковской карты.

Сотрудники полиции смогли оперативно выяснить, что произошло. В итоге двадцатилетнего юношу арестовали.

Полиция выяснила, что молодой человек пришел в гости к своей родственнице и похитил ее банковскую карту. Затем он изменил номер телефона, привязанный к аккаунту потерпевшей, в банкомате, чтобы перевести украденные деньги на свой счет.

Женщина заметила пропажу и немедленно обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Производство направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет заключения и штраф.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем может грозить переход по QR-коду в Приморье.

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