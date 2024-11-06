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Posted 6 ноября, 05:32

Published 6 ноября, 05:32

Modified 6 ноября, 05:34

Updated 6 ноября, 05:34

1 млн рублей за дом на Новый год просят в Приморье — обзор коттеджей на праздники

1 млн рублей за дом на Новый год просят в Приморье — обзор коттеджей на праздники

6 ноября 2024, 05:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
До Нового года осталось два месяца, и дом для большой компании дешевле 60 000 рублей в сутки уже не найти. Многие недорогие квартиры с хорошим расположением тоже забронированы. Базы отдыха ещё не все сформировали праздничный прайс, а те варианты, что есть, разбирают прямо сейчас.

Новый год — один из самых ожидаемых праздников в России, когда каждая семья стремится провести время в кругу близких и друзей. Для этого многие приморцы выбирают загородные дома, где можно не только расслабиться, но и провести праздники в уединении и комфорте. Однако в этом году аренда коттеджей на Новый год в Приморье бьет ценовые рекорды, доходя до миллиона рублей за два дня. Подробнее о тех предложениях, что сейчас есть ны рынке — читайте в материале «Восток-Медиа».

Цены на коттеджи: от дорогих к самым доступным

Лукьяновка: 1 миллион рублей за Новый год

Фото: Farpost.ru

Самое дорогое предложение на сегодняшний день в Приморье можно найти в Лукьяновке в Шкотовском районе. Это 10-местный гостевой дом на базе отдыха, который предлагает аренду с 31 декабря по 2 января за 1 миллион рублей.

В такую цену входит не только проживание, но и полноценное питание с алкоголем (обсуждается отдельно). Дом предоставляет все условия: комнаты, кухню, беседки, мангалы и качели на территории.

Но стоит учесть, что предоплата составляет 80%, и вернуть деньги будет затруднительно в случае отмены брони. Сейчас дом еще доступен для аренды — и вряд ли его скоро снимут, потому что цена уж слишком большая — за эти деньги можно встретить Новый год на Мальдвиах.

Надеждинский район: 200,000 рублей за три дня

Фото: Farpost.ru

Хотя на следующий коттедж цена и более умеренная, однако 200,000 рублей за три дня в селе Прохладное Надеждинского района также нельзя считать доступной.

Этот двухэтажный дом может вместить большую семью и удобен в плане расположения — всего 20 минут от города, с лесом и возможностью пикника.

Залог в размере 50,000 рублей возвращается после выезда при условии сохранности имущества.

Более доступные варианты: 80,000 рублей и ниже

Фото: Farpost.ru

Если бюджет ограничен, то дом в пригороде Владивостока за 80,000 рублей может стать неким «выходом из положения», однако тоже нельзя сказать, что это бюджетный вариант.

Дом находится на территории ухоженного лесного парка и предлагает размещение гостиничного типа с минимальным набором удобств, таких как одноразовые средства личной гигиены и полотенца.

Цены на квартиры в разы выше обычных

Аренда квартир на новогодние праздники также подорожала. Однокомнатная квартира, которую можно снять в обычное время за 6 тысяч рублей, на Новый год обойдётся в 15 тысяч рублей.

Эти варианты обычно интересуют жителей соседних регионов и приморцев, намеревающихся провести праздники во Владивостоке.

В целом, уже сегодня, в начале ноября, найти дом на Новый год дешевле 80,000 рублей довольно сложно. Многие варианты уже разобрали.

Фото: Farpost.ru

Более того, арендаторы просят заключать договоры минимум на три дня. Знатоки предсказывают, что ближе к празднику цены могут вырасти ещё больше, поэтому рекомендуют бронировать жилье уже сейчас, чтобы избежать лишних трат.

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