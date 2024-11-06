1 млн рублей за дом на Новый год просят в Приморье — обзор коттеджей на праздники

Новый год — один из самых ожидаемых праздников в России, когда каждая семья стремится провести время в кругу близких и друзей. Для этого многие приморцы выбирают загородные дома, где можно не только расслабиться, но и провести праздники в уединении и комфорте. Однако в этом году аренда коттеджей на Новый год в Приморье бьет ценовые рекорды, доходя до миллиона рублей за два дня. Подробнее о тех предложениях, что сейчас есть ны рынке — читайте в материале «Восток-Медиа».