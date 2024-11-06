Гололед и снежный накат: зима осваивается в Приморье

Posted 5 ноября, 23:34
Published 5 ноября, 23:34
Modified 5 ноября, 23:36
Updated 5 ноября, 23:36
Сегодня, 6 ноября, в регионе будет преимущественно без осадков. Но снег, выпавший ночью, обеспечит на некоторых участках гололед и снежный накат. Кое-где будет дуть сильный ветер. Температурный фон составит -3 — +5 °C.
Во Владивостоке ожидается сильный северо-западный ветер, воздух прогреется до 0 — +2 °C. В Уссурийске преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут 0 — +2°C. В Находке осадков не прогнозируется. После обеда задует сильный ветер. Температура воздуха составит +2 — +4 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро по Приморскому краю ударят жуткие морозы. Стрелки термометров уползут вниз, почти до -20 градусов по Цельсию.