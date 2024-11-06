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Posted 5 ноября, 23:34

Published 5 ноября, 23:34

Modified 5 ноября, 23:36

Updated 5 ноября, 23:36

Зимнее настроение погоды наблюдается в Приморском крае

Гололед и снежный накат: зима осваивается в Приморье

5 ноября 2024, 23:34
Фото: 1MI.

Зимнее настроение погоды наблюдается в Приморском крае

Сюжет
Погода
Суровое начало ноября продолжается в Приморском крае. Резкое понижение температур наблюдается даже днем.

Сегодня, 6 ноября, в регионе будет преимущественно без осадков. Но снег, выпавший ночью, обеспечит на некоторых участках гололед и снежный накат. Кое-где будет дуть сильный ветер. Температурный фон составит -3 — +5 °C.

Во Владивостоке ожидается сильный северо-западный ветер, воздух прогреется до 0 — +2 °C. В Уссурийске преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут 0 — +2°C. В Находке осадков не прогнозируется. После обеда задует сильный ветер. Температура воздуха составит +2 — +4 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро по Приморскому краю ударят жуткие морозы. Стрелки термометров уползут вниз, почти до -20 градусов по Цельсию.

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