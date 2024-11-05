Доброе зимнее утро: снег и ветер продолжают путешествие по замерзшему Приморью

Posted 4 ноября, 23:23
Published 4 ноября, 23:23
Modified 4 ноября, 23:25
Updated 4 ноября, 23:25
Сегодня, 5 ноября, снежная погода кое-где продолжится. Также местами будет дуть сильный юго-западный ветер. Температурный фон будет колебаться от -5 до +8 °C.
Во Владивостоке утро началось с сильного ветра, осадков не ожидается. Воздух успеет прогреться до +4 +6 °C.
В Уссурийске прогнозируется ясная погода и умеренный западный ветер, который разыграется до сильного. Столбики термометров поднимутся до +4 — +6 °C.
В Находке день пройдет без осадков. Температура воздуха — +5 — +7 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег стремительно распространялся по всему Приморскому краю.