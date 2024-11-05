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Posted 4 ноября, 23:23

Published 4 ноября, 23:23

Modified 4 ноября, 23:25

Updated 4 ноября, 23:25

Снегопад и ветер не отступают от Приморского края

Доброе зимнее утро: снег и ветер продолжают путешествие по замерзшему Приморью

4 ноября 2024, 23:23
Фото: 1MI.

Снегопад и ветер не отступают от Приморского края

Сюжет
Погода
Снежная погода продолжается в некоторых районах Приморского края. Однако ясная погода кое-где уже радует местное население.

Сегодня, 5 ноября, снежная погода кое-где продолжится. Также местами будет дуть сильный юго-западный ветер. Температурный фон будет колебаться от -5 до +8 °C.

Во Владивостоке утро началось с сильного ветра, осадков не ожидается. Воздух успеет прогреться до +4 +6 °C.

В Уссурийске прогнозируется ясная погода и умеренный западный ветер, который разыграется до сильного. Столбики термометров поднимутся до +4 — +6 °C.

В Находке день пройдет без осадков. Температура воздуха — +5 — +7 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег стремительно распространялся по всему Приморскому краю.

Зимушка разгулялась: снегопад стремительно распространяется по Приморью
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