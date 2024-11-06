Пожар охватил жилой дом в Приморье

Posted 6 ноября, 04:29
Published 6 ноября, 04:29
Modified 6 ноября, 08:10
Updated 6 ноября, 08:10
В Раздольном загорелся частный дом, сообщает пресс-служба ГОЧС Приморья. Пламя охватило часть недвижимости, площадь которой составляет 50 квадратных метров.
«На месте происшествия работают пожарные 14-го ОПС, 87-й и 88-й пожарных частей, задействованы 2 автоцистерны и 7 человек личного состава», — отметили в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пожар локализован.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что белый дым заметили жители дальневосточной столицы. Также очевидцы заявили, что сотрудники МЧС локализовали пожар, а на фото виднеется задымленная крыша.