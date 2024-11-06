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Posted 6 ноября, 04:29

Published 6 ноября, 04:29

Modified 6 ноября, 08:10

Updated 6 ноября, 08:10

Частный дом загорелся в Раздольном Приморского края

Пожар охватил жилой дом в Приморье

6 ноября 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney.

Частный дом загорелся в Раздольном Приморского края

Сюжет
Пожар
В частном секторе Надеждинского района Приморского края случился пожар, который распространился в жилище местного жителя.

В Раздольном загорелся частный дом, сообщает пресс-служба ГОЧС Приморья. Пламя охватило часть недвижимости, площадь которой составляет 50 квадратных метров.

«На месте происшествия работают пожарные 14-го ОПС, 87-й и 88-й пожарных частей, задействованы 2 автоцистерны и 7 человек личного состава», — отметили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пожар локализован.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что белый дым заметили жители дальневосточной столицы. Также очевидцы заявили, что сотрудники МЧС локализовали пожар, а на фото виднеется задымленная крыша.

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