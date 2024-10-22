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Posted 22 октября, 07:03

Published 22 октября, 07:03

Modified 22 октября, 07:34

Updated 22 октября, 07:34

Новые данные о задымлении около наркологического диспансера во Владивостоке

Дым около наркодиспансера: что известно о задымлении в центре Владивостока?

22 октября 2024, 07:03
Фото: 1MI

Новые данные о задымлении около наркологического диспансера во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пугающими кадрами с дымом в районе Краевого наркологического диспансера поделились жители Владивостока. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за разъяснениями ситуации в МЧС.

Бдительные горожане заметили задымление около Краевого наркологического диспансера в дальневосточной столице. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за уточнениями в пресс-службу регионального МЧС России.

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В ведомстве проверили информацию о происшествиях во Владивостоке. Однако сообщений о пожаре в филиале учреждения на Гоголя не поступало, рассказали изданию в ведомстве.

Не исключено, что сотрудники наркодиспансера сами ликвидировали источник дыма. Более того, есть вероятность, что задымление появилось не по вине муниципального учреждения и совсем не касается их.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что запуск отопления в Lotte заставил понервничать многих жителей краевой столицы. Ведь некоторые предположили, что гостиничный комплекс пострадал от огня.

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