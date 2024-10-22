Дым около наркодиспансера: что известно о задымлении в центре Владивостока?

Posted 22 октября, 07:03
Published 22 октября, 07:03
Modified 22 октября, 07:34
Updated 22 октября, 07:34
Бдительные горожане заметили задымление около Краевого наркологического диспансера в дальневосточной столице. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за уточнениями в пресс-службу регионального МЧС России.
В ведомстве проверили информацию о происшествиях во Владивостоке. Однако сообщений о пожаре в филиале учреждения на Гоголя не поступало, рассказали изданию в ведомстве.
Не исключено, что сотрудники наркодиспансера сами ликвидировали источник дыма. Более того, есть вероятность, что задымление появилось не по вине муниципального учреждения и совсем не касается их.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что запуск отопления в Lotte заставил понервничать многих жителей краевой столицы. Ведь некоторые предположили, что гостиничный комплекс пострадал от огня.