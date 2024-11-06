«Твой проект» успешно работает в сельских территориях Приморья

Приятно порадовали изменения, произошедшие в поселке Пограничный. Так, в детско-юношеской спортивной школе в этом году построена баскетбольная площадка, которая стала отличным дополнением к уже рабочим площадкам для пляжного волейбола и для сдачи норм ГТО. По словам всеми уважаемого тренера Зои Антонюк эксплуатировали площадку все лето и осень, ребята усердно тренировались. Ведь желающих заниматься баскетболом в поселке и близлежащих селах очень много. И ребята успешно выступают на соревнованиях краевого уровня и Дальнего Востока.