«Твой проект» успешно работает в сельских территориях Приморья

Posted 6 ноября, 01:59
Published 6 ноября, 01:59
Modified 6 ноября, 02:01
Updated 6 ноября, 02:01
Вместе с главой Пограничного муниципального округа Олегом Александровым и председателем Думы Татьяной Сайгиновой он побывал в средней школе села Сергеевка. Директор учебного заведения Ирина Старченко показала гостям новую спортивную площадку, построенную за счет местного бюджета.
Необходимость в площадке назрела давно, так как старая пришла в негодность, затапливалась грунтовыми водами. Теперь учащиеся школы вместе с учителем физкультуры Татьяной Карпенко очень активно осваивают тренажеры и площадку для игры в баскетбол, волейбол. А ещё новое крыльцо, обновленные рекреации с удобной мебелью, уютная столовая — всё радует глаз, удобно, красиво. Поразило гостей электронное расписание, разместившееся в коридоре на втором этаже.
Сергей Кузьменко посмотрел, как решаются вопросы, поступившие в приемную депутата от жителей села. Как раз на момент приезда в селе ведутся работы по ремонту мостика для пешеходов по улице Октябрьской. Вице-спикер также посмотрел, как идут работы по строительству объездной дороги в селе Барано-Оренбургское, которую так долго ждали жители и села, и гарнизона. Именно по этой дороге будет ходить школьный автобус, что радует родителей.
Приятно порадовали изменения, произошедшие в поселке Пограничный. Так, в детско-юношеской спортивной школе в этом году построена баскетбольная площадка, которая стала отличным дополнением к уже рабочим площадкам для пляжного волейбола и для сдачи норм ГТО. По словам всеми уважаемого тренера Зои Антонюк эксплуатировали площадку все лето и осень, ребята усердно тренировались. Ведь желающих заниматься баскетболом в поселке и близлежащих селах очень много. И ребята успешно выступают на соревнованиях краевого уровня и Дальнего Востока.
В Пограничной средней школе № 2 в этом году на месте пустыря по программе «Твой проект» построена спортивная площадка для занятий легкой атлетикой, укомплектованная необходимыми тренажерами. Директор школы Ирина Жалнина рассказала, что они уже второй год подряд размещают свои заявки для участия в проектах. В прошлом году благоустроили территорию школы, провели асфальтирование пришкольной территории, проложили дорожки, поставили лавочки. Спасибо родителям и выпускникам, поддерживающим проекты на этапе голосования.
И конечно, Сергея Кузьменко, как регионального координатора проекта «Городская среда», интересовало его развитие на округе.
«Парк ДОСА в поселке Пограничный стал местом большой стройки — в этом году здесь продолжились работы по его благоустройству. Строители установили большую сцену, перед ней заасфальтировали территорию, поставили скамейки и провели освещение. Парк преобразился, и теперь в поселке есть место, где можно комфортно проводить мероприятия, в том числе для молодежи. А для мамочек с колясками в парке появилась новая заасфальтированная дорожка, жители поселка уже гуляют здесь со своими детьми, облюбовали новый пешеходный маршрут и любители скандинавской ходьбы. В последние годы в Приморье значительно выросло количество таких хороших проектов, в селах и поселках региона люди имеют возможность улучшить свои родные места, сделать их благоустроенными и комфортными, активно включаясь в проектную деятельность, отдавая свои голоса за конкретные территории», — отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Сергей Кузьменко.