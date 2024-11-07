Эпидемия близко? Что нужно сделать, чтобы не заболеть в Приморье?

Posted 7 ноября, 05:58
Published 7 ноября, 05:58
Modified 7 ноября, 06:00
Updated 7 ноября, 06:00
В Приморье число случаев ОРВИ ниже уровня эпидемического порога на 4,2%. Важно отметить, что заболеваемость меньше обычной во всех возрастных группах. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, что сделать жителям, чтобы не заболеть.
По словам специалистов по эпидемиологии, в Приморье темп заболеваемости ОРВИ снизился более чем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. За последние семь дней 91% подтвержденных случаев связаны с риновирусом.
Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона уделить время важному шагу и сделать прививку от гриппа — она считается самым эффективным методом защиты. Вакцинация продолжается до 1 декабря.
По данным Роспотребнадзора, иммунитет против вирусных инфекций есть у более, чем 660 тысяч человек в регионе, среди них свыше 200 тысяч детей.
Представители Роспотребнадзора отметили, что вакцина от гриппа защищает от различных штаммов вирусов, которые, как предполагается, будут наиболее активны в следующем сезоне.
Важно, что после прививки следует беречь себя от перегревания и переохлаждения, а также ограничить посещение общественных мест в течение нескольких дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вирусы уже начали распространяться в Приморье.