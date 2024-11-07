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Posted 7 ноября, 05:58

Published 7 ноября, 05:58

Modified 7 ноября, 06:00

Updated 7 ноября, 06:00

Уровень заболеваемости ОРВИ близок к эпидемическому порогу в Приморье

Эпидемия близко? Что нужно сделать, чтобы не заболеть в Приморье?

7 ноября 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney.

Уровень заболеваемости ОРВИ близок к эпидемическому порогу в Приморье

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ОРВИ
Уровень заболеваемости ОРВИ в Приморье близок к показателям эпидемии. Многие жители края заболевают риновирусом. Чтобы не болеть, приморцам советуют ставить прививки.

В Приморье число случаев ОРВИ ниже уровня эпидемического порога на 4,2%. Важно отметить, что заболеваемость меньше обычной во всех возрастных группах. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, что сделать жителям, чтобы не заболеть.

По словам специалистов по эпидемиологии, в Приморье темп заболеваемости ОРВИ снизился более чем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. За последние семь дней 91% подтвержденных случаев связаны с риновирусом.

Фото: Правительство Приморского края

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона уделить время важному шагу и сделать прививку от гриппа — она считается самым эффективным методом защиты. Вакцинация продолжается до 1 декабря.

По данным Роспотребнадзора, иммунитет против вирусных инфекций есть у более, чем 660 тысяч человек в регионе, среди них свыше 200 тысяч детей.

Представители Роспотребнадзора отметили, что вакцина от гриппа защищает от различных штаммов вирусов, которые, как предполагается, будут наиболее активны в следующем сезоне.

Важно, что после прививки следует беречь себя от перегревания и переохлаждения, а также ограничить посещение общественных мест в течение нескольких дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вирусы уже начали распространяться в Приморье.

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#Новости#Общество#ОРВИ#Вакцинация#Грипп#Роспотребнадзор#Профилактика#Пневмония#Приморский край#Иммунитет#Эпидемия
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