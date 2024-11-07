Эпидемия близко? Что нужно сделать, чтобы не заболеть в Приморье?

В Приморье число случаев ОРВИ ниже уровня эпидемического порога на 4,2%. Важно отметить, что заболеваемость меньше обычной во всех возрастных группах. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, что сделать жителям, чтобы не заболеть.