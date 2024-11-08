«Приступить к работе немедленно» — Валерий Лимаренко встретился с жителями Анивы

Ни одно обращение, которое в ходе встречи с жителями Анивы получил глава Сахалина, не остались без внимания. Более двух часов продлилось общение Валерия Лимаренко с анивчанами, за это время он ответил на два десятка вопросов, по каждому из которых дал четкие распоряжения местной администрации и профильным ведомствам. Некоторые заявления губернатора были встречены аплодисментами.