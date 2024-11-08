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Posted 8 ноября, 09:08

Published 8 ноября, 09:08

Modified 11 ноября, 04:39

Updated 11 ноября, 04:39

Обращения жителей Анивского района к главе Сахалина не остались без внимания

«Приступить к работе немедленно» — Валерий Лимаренко встретился с жителями Анивы

8 ноября 2024, 09:08
Фото: sakhalin.gov.ru.

Обращения жителей Анивского района к главе Сахалина не остались без внимания

Сюжет
Губернатор
Ключевым мероприятием рабочей поездки губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Анивский района стала встреча с жителями, в ходе которой основными темами стали поддержка героев СВО и их семей, капитальные ремонты дворов и доступность медицинских услуг.

Ни одно обращение, которое в ходе встречи с жителями Анивы получил глава Сахалина, не остались без внимания. Более двух часов продлилось общение Валерия Лимаренко с анивчанами, за это время он ответил на два десятка вопросов, по каждому из которых дал четкие распоряжения местной администрации и профильным ведомствам. Некоторые заявления губернатора были встречены аплодисментами.

Поддержка участников СВО и их семей, общение с родственниками героев-сахалинцев стало ключевым на встрече с жителями. Один из участников СВО выразил благодарность губернатору за помощь сахалинцам, защищающим интересы России на Донбассе.

«У нас, наверное, единственный регион, где помогают с покупкой билетов, поездкой в отпуск домой. Для нас есть льготные жилищные программы. Хотелось бы узнать о перспективах строительства жилья именно в Аниве. У нас есть бассейн, река, море, шикарный пляж, а современные новостройки в основном в Троицком и Новотроицком», — обратился к главе региона сахалинский защитник.
Фото: sakhalin.gov.ru

Глава района Светлана Швец сообщила, что строительство начнется в следующем году, а губернатор поручил оперативно предоставить варианты жилья для военнослужащего.

Валерий Лимаренко также акцентировал внимание на необходимости помощи в решении квартирного вопроса для воинов. Все участники СВО имеют право на дальневосточную ипотеку под 2 процента годовых, и уже 250 сделок находятся на стадии оформления. И уже 750 сахалинских защитников подтвердили готовность участвовать в программе.

«Мы хотим, чтобы наши воины ни в чем не нуждались. Каждую неделю с Сахалина отправляется самолет с техникой, снаряжением и всеми вещами, о которых просят защитники. Наши бойцы должны быть обеспечены всем необходимым! Пока они бьют врага, мы заботимся об их семьях. За каждой семьей закреплен социальный координатор, к кому можно обратиться с любыми сложностями и оперативно получить решение», — отметил глава островного региона.

В ходе обсуждения проблем местных жителей пенсионерка, мать погибшего героя из Троицкого обратила внимание на отсутствие ремонта во дворе ее дома, который был обещан еще в 2020 году. Губернатор распорядился включить этот двор в программу ремонта. Также была поднята проблема подтопления подвала в одном из домов, где семья страдает от сырости.

Фото: sakhalin.gov.ru

Региональное министерство ЖКХ заверили, что воду откачают в течение недели, а капитальные работы намечены на 2025 год. Валерий Лимаренко потребовал немедленно начать откачку воды. Поручение главы региона было встречено аплодисментами анивчан в зале.

Жители Новотроицкого рассказали главе Сахалина о том, что почти 60 домов частного сектора страдают из-за паводка. Причина — дамба, которая была построена еще в советское время, и пришла в негодность. Районная администрация ввела режим повышенной готовности, и решает возникшие сложности с подрядчиком — глава муниципалитета обещала приступить к работам на следующей неделе.

«Почему не завтра? Дворы может затопить. Люди предупредили, вы обещали. Я на стороне людей. Почему в понедельник, а если потоп завтра? Я делаю замечание. Вы решали юридические вопросы, когда люди тонут. Везите материалы и делайте дамбу. Немедленно приступайте к работе», — потребовал Валерий Лимаренко.

Жители также обсудили вопросы газификации и строительства пешеходного моста через реку Лютога. Подрядчик отказался от контракта, и новые работы должны начаться в следующем году. Валерий Лимаренко отметил, что это грубое нарушение обязательств перед жителями, и ответственных необходимо наказать.

Фото: sakhalin.gov.ru

На встрече также затрагивались вопросы медицины. Жительница района рассказала о трудностях с получением льготных лекарств для своей свекрови. Губернатор поручил срочно решить эту проблему, а также отметил необходимость улучшения кадровой ситуации в местной больнице.

Отметим, что пока длилась встреча, женщина необходимое лекарство уже получила. Выяснилось, что проблема возникла из-за нарушенной коммуникации между фельдшером и аптекой. По распоряжению главы региона будет проведено служебное расследование.

В ходе встречи обсудили также и энергетику. Жители с улицы Центральной в Троицком отметили, что уже несколько лет ждут, когда их дома подключат к экологически чистому топливу. Валерий Лимаренко заявил, что уже следующий отопительный сезон люди встретят с газом, и объяснил, что промедление возникло из-за согласования с природоохраной проекта газопровода, пересекающего реку.

Валерий Лимаренко завершил встречу, подчеркнув важность оперативного реагирования на обращения граждан и установив контрольные сроки для решения поднятых вопросов.

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