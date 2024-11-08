Просеки под ЛЭП чистят в Приморье

Специалисты отметили, что механизированная чистка продолжается на линии ВЛ 100 кВ Богополь-Плавзавод в Дальнереченском районе и на ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток в Красноармейском округе. В этом году энергетики выполнили план по расчистке просек на 112%.