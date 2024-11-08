Просеки под ЛЭП чистят в Приморье

Posted 8 ноября, 10:10
Published 8 ноября, 10:10
Modified 8 ноября, 10:10
Updated 8 ноября, 10:10
Бригады компании трудятся в разных районах, включая Дальнереченский и Надеждинский, а также в Лазовском, Кавалеровском, Красноармейском и Яковлевском округах. Они также обрезают деревья на нескольких линиях электропередачи во Владивостоке, сообщает Правительство Приморского края.
Специалисты отметили, что механизированная чистка продолжается на линии ВЛ 100 кВ Богополь-Плавзавод в Дальнереченском районе и на ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток в Красноармейском округе. В этом году энергетики выполнили план по расчистке просек на 112%.
Министерство энергетики Приморья подчеркнуло важность этих работ для стабильного электроснабжения. Чистка просек снижает риск падения веток на провода во время непогоды и помогает энергетикам быстрее находить повреждения на линиях.