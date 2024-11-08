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Posted 8 ноября, 10:10

Published 8 ноября, 10:10

Modified 8 ноября, 10:10

Updated 8 ноября, 10:10

Просеки под ЛЭП чистят в Приморье

Просеки под ЛЭП чистят в Приморье

8 ноября 2024, 10:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Непогода
Энергетики АО «ДРСК» завершили очистку просек под линиями электропередачи на площади в тысячу гектаров в Приморском крае. Эти работы помогают обеспечить надежное электроснабжение городов и поселков, особенно во время плохой погоды.

Бригады компании трудятся в разных районах, включая Дальнереченский и Надеждинский, а также в Лазовском, Кавалеровском, Красноармейском и Яковлевском округах. Они также обрезают деревья на нескольких линиях электропередачи во Владивостоке, сообщает Правительство Приморского края.

Специалисты отметили, что механизированная чистка продолжается на линии ВЛ 100 кВ Богополь-Плавзавод в Дальнереченском районе и на ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток в Красноармейском округе. В этом году энергетики выполнили план по расчистке просек на 112%.

Министерство энергетики Приморья подчеркнуло важность этих работ для стабильного электроснабжения. Чистка просек снижает риск падения веток на провода во время непогоды и помогает энергетикам быстрее находить повреждения на линиях.

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