Из-за непогоды? Отключение электричества случилось во Владивостоке — адреса и сроки

Posted 23 октября, 09:30
Published 23 октября, 09:30
Modified 23 октября, 09:32
Updated 23 октября, 09:32
В Первомайском районе Владивостока произошло масштабное отключение электричества. Без света остались десятки жилых домов.
По информации ВПЭС, электричества нет сразу на нескольких улицах в районе кольца Терешковой на Чуркине.
Авария затронула следующие адреса:
Когда свет вернется в квартиры Владивостокцев, уже уточняют специалисты. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием к сотрудникам предприятия электросетей.
В пресс-службе ДРСК уточнили, что отключение линии провели для того, чтобы избежать перегруза оборудования. В данный момент энергетики занимаются перераспределением нагрузки.
Ориентировочно свет вернут в дома владивостокцев в течение 1-2 часов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества в центре Владивостока.