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Posted 23 октября, 09:30

Published 23 октября, 09:30

Modified 23 октября, 09:32

Updated 23 октября, 09:32

Без электричества остались десятки домов во Владивостоке

Из-за непогоды? Отключение электричества случилось во Владивостоке — адреса и сроки

23 октября 2024, 09:30
Фото: 1MI

Без электричества остались десятки домов во Владивостоке

Сюжет
Электричество
Более 30 домов остались без света на Чуркине во Владивостоке. Специалисты рассказали, в чем дело, и когда свет может вернуться в квартиры владивостокцев.

В Первомайском районе Владивостока произошло масштабное отключение электричества. Без света остались десятки жилых домов.

По информации ВПЭС, электричества нет сразу на нескольких улицах в районе кольца Терешковой на Чуркине.

Фото: off.vpes.ru/map

Авария затронула следующие адреса:

  • Запорожская, 4, 6;
  • Интернациональная, 57, 59, 61, 62, 63, 65;
  • Калинина, 41, 49, 49А, 49Б, 51, 51А;
  • Киевская, 2;
  • Можжевеловая, 18;
  • Окатовая, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 2/1, 4, 8;
  • Терешковой, 13, 17, 3, 5, 7, 9;
  • Тополевая, 3, 30, 42, 44, 46, 7.

Когда свет вернется в квартиры Владивостокцев, уже уточняют специалисты. Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием к сотрудникам предприятия электросетей.

В пресс-службе ДРСК уточнили, что отключение линии провели для того, чтобы избежать перегруза оборудования. В данный момент энергетики занимаются перераспределением нагрузки.

Ориентировочно свет вернут в дома владивостокцев в течение 1-2 часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о масштабном отключении электричества в центре Владивостока.

Центр Владивостока остался без электричества — адреса и время отключения
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