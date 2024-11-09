Картина дня в Приморье: множество ДТП, шестидневная рабочая неделя и массовая драка

Posted 9 ноября, 08:01
Published 9 ноября, 08:01
Modified 9 ноября, 08:01
Updated 9 ноября, 08:01
Множество ДТП
Владивосток столкнулся с первым серьезным гололедом, и это привело к множеству автоаварий. Где сейчас трудно проехать — читайте в материале «Восток-Медиа».
Шестидневная рабочая неделя
С 23 по 29 декабря россияне будут работать шесть дней подряд. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. Так что перед праздниками рабочая неделя станет длиннее.
Массовая драка
Ночью у нового китайского ресторана на улице Некрасовской произошла массовая драка. Местные жители жалуются на шум, который мешает им спать.