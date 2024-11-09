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Posted 9 ноября, 08:01

Published 9 ноября, 08:01

Modified 9 ноября, 08:01

Updated 9 ноября, 08:01

Картина дня в Приморье: множество ДТП, шестидневная рабочая неделя и массовая драка

Картина дня в Приморье: множество ДТП, шестидневная рабочая неделя и массовая драка

9 ноября 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Множество ДТП

Владивосток столкнулся с первым серьезным гололедом, и это привело к множеству автоаварий. Где сейчас трудно проехать — читайте в материале «Восток-Медиа».

С множества аварий началось утро во Владивостоке — в городе появился первый гололед
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Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе — проводится проверка
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Шестидневная рабочая неделя

С 23 по 29 декабря россияне будут работать шесть дней подряд. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. Так что перед праздниками рабочая неделя станет длиннее.

Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом ждет жителей Приморья
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Массовая драка

Ночью у нового китайского ресторана на улице Некрасовской произошла массовая драка. Местные жители жалуются на шум, который мешает им спать.

Массовая драка произошла у китайского ресторана в Владивостоке
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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