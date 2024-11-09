Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом ждет жителей Приморья

В 2025 году россиян ждут не только новогодние праздники, но и другие выходные. Например, 7 января будет Рождество, а затем 23 февраля — День защитника Отечества. Весной отдыхаем 8 марта, 1 мая и 9 мая. Летом нерабочий день будет 12 июня на День России, а осенью — 4 ноября на День народного единства.