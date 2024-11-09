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Posted 9 ноября, 02:50

Published 9 ноября, 02:50

Modified 9 ноября, 02:50

Updated 9 ноября, 02:50

Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом ждет жителей Приморья

Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом ждет жителей Приморья

9 ноября 2024, 02:50
Фото: 1MI.
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С 23 по 29 декабря россияне будут работать шесть дней подряд. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. Так что перед праздниками рабочая неделя станет длиннее.

После 29 декабря у работников будет 11 дней отдыха подряд — с 29 декабря по 8 января. При этом 31 декабря станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января, сообщают «Новые Известия».

В 2025 году россиян ждут не только новогодние праздники, но и другие выходные. Например, 7 января будет Рождество, а затем 23 февраля — День защитника Отечества. Весной отдыхаем 8 марта, 1 мая и 9 мая. Летом нерабочий день будет 12 июня на День России, а осенью — 4 ноября на День народного единства.

Также в 2025 году запланированы переносы выходных. Например, с 4 января на 2 мая и с 23 февраля на 8 мая. В итоге в следующем году россияне смогут наслаждаться 118 выходными днями.

Фото: Минтруд РФ
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