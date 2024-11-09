Шестидневная рабочая неделя перед Новым годом ждет жителей Приморья

Posted 9 ноября, 02:50
Published 9 ноября, 02:50
Modified 9 ноября, 02:50
Updated 9 ноября, 02:50
После 29 декабря у работников будет 11 дней отдыха подряд — с 29 декабря по 8 января. При этом 31 декабря станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января, сообщают «Новые Известия».
В 2025 году россиян ждут не только новогодние праздники, но и другие выходные. Например, 7 января будет Рождество, а затем 23 февраля — День защитника Отечества. Весной отдыхаем 8 марта, 1 мая и 9 мая. Летом нерабочий день будет 12 июня на День России, а осенью — 4 ноября на День народного единства.
Также в 2025 году запланированы переносы выходных. Например, с 4 января на 2 мая и с 23 февраля на 8 мая. В итоге в следующем году россияне смогут наслаждаться 118 выходными днями.