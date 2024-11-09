Рейд по выявлению пьяных водителей прошел в Артеме

Posted 9 ноября, 07:24
Published 9 ноября, 07:24
Modified 9 ноября, 07:24
Updated 9 ноября, 07:24
Во время мероприятий полицейские внимательно следили за соблюдением правил дорожного движения. В результате рейда они выявили 7 нарушителей. Водители были отстранены от управления транспортными средствами.
Троим из них составили административные протоколы за то, что они не прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Четыре водителя управляли автомобилями без водительских удостоверений и не проходили обучение в автошколе.
Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения может привести к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав на срок до двух лет. За повторные нарушения предусмотрены более серьезные наказания, включая уголовную ответственность.