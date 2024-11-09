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Posted 9 ноября, 07:24

Published 9 ноября, 07:24

Modified 9 ноября, 07:24

Updated 9 ноября, 07:24

Рейд по выявлению пьяных водителей прошел в Артеме

Рейд по выявлению пьяных водителей прошел в Артеме

9 ноября 2024, 07:24
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Штраф
Сотрудники Госавтоинспекции в Артеме провели рейд, чтобы найти водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

Во время мероприятий полицейские внимательно следили за соблюдением правил дорожного движения. В результате рейда они выявили 7 нарушителей. Водители были отстранены от управления транспортными средствами.

Троим из них составили административные протоколы за то, что они не прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Четыре водителя управляли автомобилями без водительских удостоверений и не проходили обучение в автошколе.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения может привести к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав на срок до двух лет. За повторные нарушения предусмотрены более серьезные наказания, включая уголовную ответственность.

Фото: Полиция Приморья
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#Новости#Общество#Штраф#Рейд#Полиция#Пьяные водители#Лишение прав#Приморский край#Артем#Госавтоинспекция#Нарушение правил
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