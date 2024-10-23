Жертвы непогоды: в центр города не пробраться из-за ДТП во Владивостоке — фото

Posted 23 октября, 00:40
Published 23 октября, 00:40
Modified 23 октября, 00:42
Updated 23 октября, 00:42
Во Владивостоке начались интенсивные дожди, о которых предупреждали синоптики. Традиционно непогоду сопровождают многочисленные аварии в разных уголках города. Например, на низководном мосту наблюдается жуткое столпотворение из-за ДТП.
На Второй Речке обстановка тоже весьма плачевная. Горожане сообщают о дорожном происшествии, которое негативно сказалось на трафике. Путь в центр стал тернистым из-за непредвиденных обстоятельств.
Стоит отметить, что на фото замечен автомобиль сотрудников полиции. Возможно, участники аварии покинут проезжую часть в ближайшее время и ситуация вновь стабилизируется.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что светофоры перестали функционировать в некоторых районах дальневосточной столицы. Вероятно, всему виной бушующая стихия.