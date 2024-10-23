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Posted 23 октября, 00:40

Published 23 октября, 00:40

Modified 23 октября, 00:42

Updated 23 октября, 00:42

Авария осложнила движение в сторону центра Владивостока

Жертвы непогоды: в центр города не пробраться из-за ДТП во Владивостоке — фото

23 октября 2024, 00:40
Фото: vostokmedia.com

Авария осложнила движение в сторону центра Владивостока

Сюжет
Мост
На дорогах Владивостока обстановка накаляется из-за дорожных происшествий. Путь в центр города стал весьма тернистым после ДТП в районе Фирсова.

Во Владивостоке начались интенсивные дожди, о которых предупреждали синоптики. Традиционно непогоду сопровождают многочисленные аварии в разных уголках города. Например, на низководном мосту наблюдается жуткое столпотворение из-за ДТП.

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На Второй Речке обстановка тоже весьма плачевная. Горожане сообщают о дорожном происшествии, которое негативно сказалось на трафике. Путь в центр стал тернистым из-за непредвиденных обстоятельств.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, что на фото замечен автомобиль сотрудников полиции. Возможно, участники аварии покинут проезжую часть в ближайшее время и ситуация вновь стабилизируется.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что светофоры перестали функционировать в некоторых районах дальневосточной столицы. Вероятно, всему виной бушующая стихия.

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