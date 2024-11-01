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Posted 1 ноября, 03:44

Published 1 ноября, 03:44

Modified 1 ноября, 03:46

Updated 1 ноября, 03:46

Из-за обрушения моста участок трассы перекрыли в Приморском крае

Мост рушится — езжайте в объезд: движение на участке трассы перекрыли в Приморье

1 ноября 2024, 03:44
Фото: 1MI.

Из-за обрушения моста участок трассы перекрыли в Приморском крае

Сюжет
Мост
Участок трассы перекрыли в Приморье. Дорожники организуют временный объезд из-за риска обрушения моста.

Движение автомобилей на мосту на 84-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в районе поселка Старогордеевка в Анучинском районе временно приостановлено из-за опасности обрушения конструкции.

Дорожные работники начали обустраивать временный объезд проблемного участка.

Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами и поехать по трассам Спасск-Дальний — Варфоломеевка, или Черниговка — Ретиховка — Арсеньев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участок трассы оказался заблокирован в Приморье.

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