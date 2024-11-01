Мост рушится — езжайте в объезд: движение на участке трассы перекрыли в Приморье

Posted 1 ноября, 03:44
Published 1 ноября, 03:44
Modified 1 ноября, 03:46
Updated 1 ноября, 03:46
Движение автомобилей на мосту на 84-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в районе поселка Старогордеевка в Анучинском районе временно приостановлено из-за опасности обрушения конструкции.
Дорожные работники начали обустраивать временный объезд проблемного участка.
Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами и поехать по трассам Спасск-Дальний — Варфоломеевка, или Черниговка — Ретиховка — Арсеньев.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участок трассы оказался заблокирован в Приморье.