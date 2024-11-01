Мост рушится — езжайте в объезд: движение на участке трассы перекрыли в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участок трассы оказался заблокирован в Приморье.

Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами и поехать по трассам Спасск-Дальний — Варфоломеевка, или Черниговка — Ретиховка — Арсеньев.

Движение автомобилей на мосту на 84-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в районе поселка Старогордеевка в Анучинском районе временно приостановлено из-за опасности обрушения конструкции.

Лучше в объезд: авария заблокировала участок важной трассы во Владивостоке

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