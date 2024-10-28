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Posted 27 октября, 23:58

Published 27 октября, 23:58

Modified 28 октября, 00:01

Updated 28 октября, 00:01

Шестидневная рабочая неделя стартовала в Приморском крае

Длинная рабочая неделя началась в Приморье

27 октября 2024, 23:58
Фото: 1MI

Шестидневная рабочая неделя стартовала в Приморском крае

Сюжет
Праздник
Жителям Приморского края предстоит отработать шесть дней, вместо традиционной пятидневки. Однако без плюсов не обошлось, — следующая рабочая неделя станет необычайно короткой.

Сегодня в стране началась длинная рабочая неделя. Россиянам придется отработать не пять дней, а шесть, — с 28 октября по 2 ноября. Коррективы в трудовые будни внесены из-за Дня народного единства. Важно отметить, что в таком раскладе есть и положительный момент, — следующая рабочая неделя станет короче на один день, — она продлится с 5 ноября по 8 ноября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поезд Деда Мороза прибудет на Дальний Восток в конце ноября. Новогодний поезд будет путешествовать по России до 11 декабря.

Поезд Деда Мороза прибудет в Приморье
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