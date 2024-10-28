Длинная рабочая неделя началась в Приморье

Posted 27 октября, 23:58
Published 27 октября, 23:58
Modified 28 октября, 00:01
Updated 28 октября, 00:01
Сегодня в стране началась длинная рабочая неделя. Россиянам придется отработать не пять дней, а шесть, — с 28 октября по 2 ноября. Коррективы в трудовые будни внесены из-за Дня народного единства. Важно отметить, что в таком раскладе есть и положительный момент, — следующая рабочая неделя станет короче на один день, — она продлится с 5 ноября по 8 ноября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что поезд Деда Мороза прибудет на Дальний Восток в конце ноября. Новогодний поезд будет путешествовать по России до 11 декабря.