Длинная рабочая неделя началась в Приморье

Сегодня в стране началась длинная рабочая неделя. Россиянам придется отработать не пять дней, а шесть, — с 28 октября по 2 ноября. Коррективы в трудовые будни внесены из-за Дня народного единства. Важно отметить, что в таком раскладе есть и положительный момент, — следующая рабочая неделя станет короче на один день, — она продлится с 5 ноября по 8 ноября.