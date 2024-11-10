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Posted 10 ноября, 08:05

Published 10 ноября, 08:05

Modified 10 ноября, 08:07

Updated 10 ноября, 08:07

Картина дня в Приморье: атака на автобус, беглецы на «Крузаке» и приятности из Кореи

Картина дня в Приморье: атака на автобус, беглецы на «Крузаке» и приятности из Кореи

10 ноября 2024, 08:05
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Атака на автобус

Жуткое происшествие приключилось в Приморском крае. Семеро злоумышленников совершили «налет» на маршрутный автобус.

Вооружились дубинками и камнями: подростки напали на маршрутку в Приморье?
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Беглецы на «Крузаке»

В центре Владивостока, вероятно, развернулась голливудская сцена минувшей ночью. Внедорожник уходил от полиции, но стражи порядка настигли нарушителей на джипе. Эффектное задержание зафиксировали на камеру.

Ранение, погоня и ДТП: беглецов на «Крузаке» эпично задержали в Приморье — видео
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Приятности из Кореи

Южнокорейская автомобильная компания возвращается в Россию. Еще один азиатский бренд вновь станет доступен жителям Приморского края официально.

Приятная весть для жителей Приморья: популярный автопроизводитель возвращается в РФ
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#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край#Итоги
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