Картина дня в Приморье: атака на автобус, беглецы на «Крузаке» и приятности из Кореи

Posted 10 ноября, 08:05
Published 10 ноября, 08:05
Modified 10 ноября, 08:07
Updated 10 ноября, 08:07
Атака на автобус
Жуткое происшествие приключилось в Приморском крае. Семеро злоумышленников совершили «налет» на маршрутный автобус.
Беглецы на «Крузаке»
В центре Владивостока, вероятно, развернулась голливудская сцена минувшей ночью. Внедорожник уходил от полиции, но стражи порядка настигли нарушителей на джипе. Эффектное задержание зафиксировали на камеру.
Приятности из Кореи
Южнокорейская автомобильная компания возвращается в Россию. Еще один азиатский бренд вновь станет доступен жителям Приморского края официально.