Когда закончится «апокалипсис» за окном в Приморье? — синоптики

Теплая погода сменит бушующую стихию в Приморском крае

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Ничто не вечно, в том числе жуткие осадки, которые сейчас властвуют в Приморском крае. Когда же ливни и сильные порывы ветра завершат господство в регионе? — узнаете в материале.