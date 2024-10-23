Когда закончится «апокалипсис» за окном в Приморье? — синоптики

Posted 23 октября, 01:43
Published 23 октября, 01:43
Modified 23 октября, 01:45
Updated 23 октября, 01:45
Минувшая ночь оказалась дождливой в регионе. В некоторых районах выпало 44 миллиметров осадков. Не обошлось и без сильных ветров, кое-где они достигали 22 метров в секунду. Тем не менее, температурный фон оставался положительным — +2 — +12 °С.
Сегодня, 23 октября, циклон продолжит поливать край с новой силой, сообщает «Примгидромет». Стоит отметить, максимальные температуры будут колебаться от +5 до +14 °С. Только на западе дожди прекратятся вечером.
Ночью в северных и восточных районах дождливая погода сменится снегом. В остальных уголках Приморья непогода начнет ослабевать. Днем антициклон создаст почти идеальные условия, — в крае будет преимущественно без осадков, северный ветер сменится юго-западным дуновением. Воздух прогреется до +8 — +14 °С.
Во Владивостоке сегодня дождливо и ветрено. Однако непогода не повлияет на температурный фон. Ночь выдастся без осадков. Ветер утихнет. А завтра днем потеплеет до +10 — +13 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице услуги такси стали возмутительно дорогими в период дождей.