Зима близко: Приморье готовится к «снежному штурму» — прогноз синоптиков

Posted 11 ноября, 02:15
Published 11 ноября, 02:15
Modified 11 ноября, 02:17
Updated 11 ноября, 02:17
На прошлой неделе главный синоптик Приморья Борис Кубай сообщал о циклоне, который может нанести удар по региону. Согласно обновленной информации, опасения были не напрасны.
По последним расчетам специалистов, осадки нагрянут в регион уже в ближайшую субботу. Сильные дожди начнутся во всех уголках Приморья. В некоторых районах в воскресенье с неба посыпятся снежинки. Понижение температурного фона до -5 градусов спровоцирует гололед.
Несмотря на предстоящие осадки, в дальневосточной столице снега не ожидается. Однако все может измениться к концу недели, отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке зафиксировали абсолютный температурный рекорд в прошлое воскресенье.