Зима близко: Приморье готовится к «снежному штурму» — прогноз синоптиков

По последним расчетам специалистов, осадки нагрянут в регион уже в ближайшую субботу. Сильные дожди начнутся во всех уголках Приморья. В некоторых районах в воскресенье с неба посыпятся снежинки. Понижение температурного фона до -5 градусов спровоцирует гололед.