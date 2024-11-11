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Posted 11 ноября, 02:15

Published 11 ноября, 02:15

Modified 11 ноября, 02:17

Updated 11 ноября, 02:17

Сильные дожди и снегопад надвигаются на Приморский край

Зима близко: Приморье готовится к «снежному штурму» — прогноз синоптиков

11 ноября 2024, 02:15
Фото: 1MI.

Сильные дожди и снегопад надвигаются на Приморский край

Сюжет
Погода
Непогода обрушится на Приморский край в ближайшие дни. Попадет ли Владивосток под снежную «раздачу»? — узнаете в материале.

На прошлой неделе главный синоптик Приморья Борис Кубай сообщал о циклоне, который может нанести удар по региону. Согласно обновленной информации, опасения были не напрасны.

Дождь и снег — не предел: мощный циклон может обрушиться на Приморье — когда?
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По последним расчетам специалистов, осадки нагрянут в регион уже в ближайшую субботу. Сильные дожди начнутся во всех уголках Приморья. В некоторых районах в воскресенье с неба посыпятся снежинки. Понижение температурного фона до -5 градусов спровоцирует гололед.

Несмотря на предстоящие осадки, в дальневосточной столице снега не ожидается. Однако все может измениться к концу недели, отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке зафиксировали абсолютный температурный рекорд в прошлое воскресенье.

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