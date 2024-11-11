Куда исчезают лососи: рыбопромышленники Приморья подводят итоги «красной» путины

Posted 10 ноября, 22:23
Published 10 ноября, 22:23
Modified 10 ноября, 22:23
Updated 10 ноября, 22:23
«Цыплят» по осени считают — приморские рыбаки подвели итоги лососевой путины 2024 года. Не сказать, чтобы «прослезились», так как вылов в регионе традиционно отстаёт от таких рыболовных «мастодонтов», как Камчатка, Сахалин и Хабаровский край. Однако в целом оптимизма перспективы красной добычи на Дальнем Востоке не вселяют — уже в этом году рыбопромышленники не дотянули до планируемых объемов пости 100 тысяч тонн. И отраслевая наука в ближайшие годы не обещает рыбакам-дальневосточникам больших уловов. Последствия «неудачной» путины стали заметны практически сразу.
Традиционно итоги рыбодобычи в 2024 году сравнивают с аналогичным, четным, 2022-м годом. И, надо сказать, что Приморье показало хороший рост объемов вылова. Если двумя годами ранее приморские рыбаки смогли добыть около 800 тонн, то уже в эту путину показатели «взлетели» до почти двух тысяч тонн тихоокеанских лососей.
Всего в регионе поймано около 1,8 тысячи тонн горбуши, кеты — более 97 тонн и более 19 тонн симы. Промышленный лов лососей в Приморском крае вели два рыбодобывающих предприятия: ООО «Тройка» и ООО «Акватехнологии» в Тернейском муниципальном округе. Традиционным промыслом представители коренных малочисленных народов занимались в Ольгинском, Лазовском и Тернейском муниципальных округах.
Вылов симы и горбуши начался в Тернейском округе 29 мая и продлился до 10 августа. Кету в Тернейском округе ловили с 15 августа до 10 октября, в Ольгинском и Лазовском округах — с 21 сентября до 25 октября.
В целом же на Дальнем Востоке красные уловы снизились, не дотянув до прогнозных почти сто тысяч тонн. Отраслевая наука рассчитала, что рыбаки-дальневосточники возьмут в этом году около 320 тысяч тонн лососей, однако рыбопромышленники смогли выловить почти 234 тысячи тонн. Эксперты говорят, что за последние 20 лет это худший результат лососевой путины.
Распределение субъектов по объему вылова выглядит так:
В структуре вылова:
В Росрыболовстве развели руками и «перевели стрелки» на отраслевую науку, «вменив» скромные результаты лососевой путины директору ВНИРО.
Замглавы Росрыболовства Василий Соколов поручил провести анализ и предоставить доклад на Дальневосточном научно-промысловом совете по возможным причинам расхождения прогноза и фактических подходов лососей в отдельных районах в 2024 году.
Напомним, 25 апреля директор ВНИРО Кирилл Колончин представил прогноз по вылову лососей на уровне 320 тысяч тонн: Камчатка — 167 тысяч тонн; Сахалин — 90 тысяч тонн; Хабаровск — 52 тысячи тонн; Приморье, Магадан и Чукотка — 11 тысяч тонн. Из этого прогноза только Приморье, Магадан и Чукотка выполнили возложенный на них учеными план добычи. Остальные регионы значительно отстали от прогнозных показателей.
Эксперт ТИНРО объяснил плохой «урожай» лососевой путины, по его мнению, причина в изменении климата, потеплении и плохих условиях для нагула.
Отраслевая наука «промахнулась», переоценив возможности рыбодобычи в нынешнем сезоне. Заместитель директора ВНИРО — руководитель ТИНРО, кандидат биологических наук Алексей Байталюк с воем интервью KONKURENT объяснил, почему в нынешнем году промысел лососевых сложился не очень удачно.
«К сожалению, мы не увидели прогнозных показателей по ряду регионов. Предполагали, например, что горбуши будет больше. Это явно связано с плохими условиями для нагула и выживания в ранний морской период жизни горбуши. В северной части Тихого океана происходят значимые изменения климатического режима. Есть потепление в целом, а есть и крупные локальные изменения — повышенные температуры в верхнем слое, сформированные в связи с малой облачностью в этом районе. Это может приводить к изменению структуры планктонных сообществ», — сказал эксперт.
Этот любимый и традиционный для приморцев деликатес, как главный индикатор происходящих в рыбодобывающей отрасли процессов, сразу отреагировал высокими ценами. Рыбопромышленники и производители икры, вероятно, подсчитали, что в этом году они не смогут выручить столько средств от продажи деликатеса, как, например, в прошлом году, поэтому пошли по пути резкого повышения стоимости, чем привлекли к себе внимание со стороны общественности.
Путина в на Дальнем Востоке была в самом разгаре, а цены на нее уже взлетели до неведомых ранее высот — уже к октябрю по сравнению с октябрем прошлого уже цены на красную икру выросли до 25 процентов, и эксперты утверждают, что это еще не все — к Новому году ожидается еще 10-процентное подорожание. Причина — рост спроса на фоне нерыбного года.
«Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию формируется на высококонкурентном рынке, исходя из базового закона — спроса и предложения. В этом году к завершению путины (длится с июня по октябрь) мы видим повышение стоимости красной икры до 25 процентов по сравнению с 2023-м годом. Основные факторы роста — небольшой объем производства в 2024-м на фоне роста спроса», — сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.
Он пояснил, что этот год был нерыбным, да еще и не самым удачным даже для четных лет. Планировали выловить 320 тысяч тонн лососевых, а выловили около 234 тысяч. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Средний выход готового продукта — 4–5 процентов от массы выловленной рыбы.
Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин считает, что красная икра подорожала гораздо больше, чем на 25 процентов.
«По нашим данным, скачок цены составил минимум в 1,5 раза. Причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Если в прошлом году выловили больше 600 тысяч тонн, то в этом чуть больше 200 тысяч. То есть почти в три раза меньше. Понятно, что когда такой дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе. Поэтому сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», — пояснил представитель отрасли.
Правда, в Росрыболовстве говорят, что россиянам запасы красной икры делать не надо, потому что объема добычи хватит, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков озвучил «новогодний икорный» прогноз. По его словам, примерно до 11-13 тысяч тонн снизится производство красной икры в России в 2024 году. Но для потребителей ее будет достаточно, в том числе и перед Новым годом.
«Производство красной икры, конечно, снизится, потому что этот год был неурожайный по лососю. Но объем будет, у нас такие выловы были и до этого», — сказал Илья Шестаков.
Отметим, что производство красной икры в России в 2023 году оценивалось профильным ведомством в 24 тысячи тонн. По 2024 году прогноз ниже — ожидается примерно на уровне 11–13 тысяч тонн. Однако отечественным потребителям можно не волноваться: к Новому году красная икра на столе будет, добавил он.
Прогнозы экспертов не утешительные — в ближайшие 5-7 лет снижения цен на красную икру можно не ждать.
«Плохая путина 2024 года не приведет к физическому дефициту рыбы и икры, но существенно меняет экономические координаты в лососевом секторе на длительную перспективу, так как, по прогнозу ученых, в ближайшие 5-7 лет рекордных „красных путин“ ожидать не стоит», — сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.
По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает то, что одна из самых неудачных путин прошла перед масштабной кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки, на которых компании добывают лососей. В следующем году добытчики должны будут заплатить государству свыше 180 миллиардов рублей, чтобы продолжить свою деятельность. Эта сумма будет превышать всю выручку, полученную от путины 2024 года. Так что на снижение «икорных» ценников вряд ли можно надеяться.
«Мы рассчитываем, что будет одобрена рассрочка платежа на три года. Соответствующий законопроект внесли депутаты и сенаторы», — добавил президент ВАРПЭ.
И это было предсказуемо: поставщики заявили о росте цен на морепродукты, и, конечно, лидером роста станут лососевые. Торговые сети получили уведомления от поставщиков о росте отпускных цен в среднем на 15-20 процентов, сообщает РБК.
В основном цены растут на красную рыбу — дальневосточную горбушу и аквакультурную форель, а также на сельдь и скумбрию. Горбуша дорожает из-за сокращения вылова лососевых на Дальнем Востоке, а импортная морская форель и семга — из-за ослабления курса рубля и логистики. Кстати, помимо рыбы поставщики поднимают отпускные цены на импортные и отечественные креветки.
В ближайшие годы приморцам не видать «недорогой» красной икры, и хотя эксперты говорят о достаточных запасах деликатеса, вряд ли это спасет «икорный» рынок от очередного подорожание — сначала перед новогодними праздниками, а потом и к началу новой путины — из-за скромных остатков деликатеса в магазинах и предстоящим «недоловом» лососей в путину 2025 года.