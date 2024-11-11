Куда исчезают лососи: рыбопромышленники Приморья подводят итоги «красной» путины

Путина в на Дальнем Востоке была в самом разгаре, а цены на нее уже взлетели до неведомых ранее высот — уже к октябрю по сравнению с октябрем прошлого уже цены на красную икру выросли до 25 процентов, и эксперты утверждают, что это еще не все — к Новому году ожидается еще 10-процентное подорожание. Причина — рост спроса на фоне нерыбного года.