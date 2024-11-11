Запасайтесь водой: трехдневная серия отключений воды началась во Владивостоке

Без воды на три дня останутся десятки домов во Владивостоке

Сюжет Отключение воды

Приморский водоканал проводит ремонтные работы в нескольких районах Владивостока. График отключений распланирован на три дня: с 11 по 13 ноября 2024 года.

11 ноября с 9:00 до 20:00 подача воды будет прекращена в домах по адресам: Буссе, д. 3, 3а, 7, 8, 10, 10а, Всеволода Сибирцева, д. 60, Жариковская, д. 2-82, 15-37а, Маньчжурская, д. 31а-39, 18-76а, Промежуточная, д. 5. 12 ноября водоснабжение отключат в нескольких районах: С 9:00 до 17:00 на улицах Ватутина, д. 26 и Нейбута, д. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41 в связи с плановыми работами;

С 9:00 до 16:00 на улицах Волховская, д. 7, 9, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, Карбышева, д. 4, Корнилова, д. 8, 14, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, Невская, д. 33, Уссурийская, д. 1, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4 и Шошина, д. 3, 5, 7 из-за аварийного ремонта;

С 9:00 до 23:00 планируются аварийные работы на 50 лет ВЛКСМ, д. 28-32, Вилкова, д. 15а, 15б. Коммунаров, д. 14, Полярная, 2-я Промышленная, д. 24, Связи, Слуцкого и Часовитина. 13 ноября с 9:00 до 20:00 без воды останутся жители Володарского, д. 8, 8а, 22, 28, 47, Всеволода Сибирцева, д. 42, 46, 56, 59, Металлистов, д. 5, 11, Шкипера Гека, д. 7, 11, 15, 15/1 в связи с проведением аварийных ремонтных работ. Справка: По всем вопросам жители могут обращаться в Приморский водоканал по телефону +7 423 200-5-777. Читайте также: Владивосток останется без холодной воды почти на сутки — список адресов Светофоры отключены на самой проблемной авторазвязке Владивостока Важную улицу в центре Владивостока перекроют на двое суток