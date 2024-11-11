Запасайтесь водой: трехдневная серия отключений воды началась во Владивостоке

Posted 11 ноября, 07:10
Published 11 ноября, 07:10
Modified 11 ноября, 07:12
Updated 11 ноября, 07:12
11 ноября с 9:00 до 20:00 подача воды будет прекращена в домах по адресам: Буссе, д. 3, 3а, 7, 8, 10, 10а, Всеволода Сибирцева, д. 60, Жариковская, д. 2-82, 15-37а, Маньчжурская, д. 31а-39, 18-76а, Промежуточная, д. 5.
12 ноября водоснабжение отключат в нескольких районах:
13 ноября с 9:00 до 20:00 без воды останутся жители Володарского, д. 8, 8а, 22, 28, 47, Всеволода Сибирцева, д. 42, 46, 56, 59, Металлистов, д. 5, 11, Шкипера Гека, д. 7, 11, 15, 15/1 в связи с проведением аварийных ремонтных работ.
Справка: По всем вопросам жители могут обращаться в Приморский водоканал по телефону +7 423 200-5-777.