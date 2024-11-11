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Posted 11 ноября, 07:10

Published 11 ноября, 07:10

Modified 11 ноября, 07:12

Updated 11 ноября, 07:12

Без воды на три дня останутся десятки домов во Владивостоке

Запасайтесь водой: трехдневная серия отключений воды началась во Владивостоке

11 ноября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.

Без воды на три дня останутся десятки домов во Владивостоке

Сюжет
Отключение воды
Приморский водоканал проводит ремонтные работы в нескольких районах Владивостока. График отключений распланирован на три дня: с 11 по 13 ноября 2024 года.

11 ноября с 9:00 до 20:00 подача воды будет прекращена в домах по адресам: Буссе, д. 3, 3а, 7, 8, 10, 10а, Всеволода Сибирцева, д. 60, Жариковская, д. 2-82, 15-37а, Маньчжурская, д. 31а-39, 18-76а, Промежуточная, д. 5.

12 ноября водоснабжение отключат в нескольких районах:

  • С 9:00 до 17:00 на улицах Ватутина, д. 26 и Нейбута, д. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41 в связи с плановыми работами;
  • С 9:00 до 16:00 на улицах Волховская, д. 7, 9, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, Карбышева, д. 4, Корнилова, д. 8, 14, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, Невская, д. 33, Уссурийская, д. 1, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4 и Шошина, д. 3, 5, 7 из-за аварийного ремонта;
  • С 9:00 до 23:00 планируются аварийные работы на 50 лет ВЛКСМ, д. 28-32, Вилкова, д. 15а, 15б. Коммунаров, д. 14, Полярная, 2-я Промышленная, д. 24, Связи, Слуцкого и Часовитина.

13 ноября с 9:00 до 20:00 без воды останутся жители Володарского, д. 8, 8а, 22, 28, 47, Всеволода Сибирцева, д. 42, 46, 56, 59, Металлистов, д. 5, 11, Шкипера Гека, д. 7, 11, 15, 15/1 в связи с проведением аварийных ремонтных работ.

Справка: По всем вопросам жители могут обращаться в Приморский водоканал по телефону +7 423 200-5-777.

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