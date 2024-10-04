vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 00:16

Published 4 октября, 00:16

Modified 4 октября, 00:18

Updated 4 октября, 00:18

Важную улицу в центре Владивостока перекроют на двое суток

Важную улицу в центре Владивостока перекроют на двое суток

4 октября 2024, 00:16
Фото: 1MI
Сюжет
Дороги
На одной из центральных улиц во Владивостоке пройдут ремонтные работы. Из-за этого проезд там перекроют на два дня.

Ремонтная группа «Приморские тепловые сети» проведет ремонтные работы на участке основной теплосети в районе улицы Пушкинской.

Для выполнения работ по восстановлению энергетических сооружений будет закрыт проезд для автотранспорта с пересечения улиц Пушкинская — Баневура до перекрестка Пушкинская — Капитана Шефнера в период с 8:00 часов 4 октября до 20:00 часов 5 октября.

Объезд организуют через улицу Светланскую.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что камеры на дорогах Приморья получат новую функцию.

Ждем новые штрафы? — что жители Приморья думают о новой функции камер на дорогах?
Узнать подробнее
Читайте также:
Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в Приморье«Это что, еще один концерт?»: небывалый ажиотаж в центре Владивостока — видеоЗаморозки ударили по Приморью — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Дороги#Приморский край#Приморье#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика