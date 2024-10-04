Важную улицу в центре Владивостока перекроют на двое суток

Posted 4 октября, 00:16
Published 4 октября, 00:16
Modified 4 октября, 00:18
Updated 4 октября, 00:18
Ремонтная группа «Приморские тепловые сети» проведет ремонтные работы на участке основной теплосети в районе улицы Пушкинской.
Для выполнения работ по восстановлению энергетических сооружений будет закрыт проезд для автотранспорта с пересечения улиц Пушкинская — Баневура до перекрестка Пушкинская — Капитана Шефнера в период с 8:00 часов 4 октября до 20:00 часов 5 октября.
Объезд организуют через улицу Светланскую.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что камеры на дорогах Приморья получат новую функцию.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))