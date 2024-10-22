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Posted 22 октября, 01:08

Published 22 октября, 01:08

Modified 22 октября, 01:10

Updated 22 октября, 01:10

Светофоры отключены на самой проблемной авторазвязке Владивостока

Светофоры отключены на самой проблемной авторазвязке Владивостока

22 октября 2024, 01:08
Фото: codd_vl
Сюжет
Дорожное движение
Во Владивостоке оказались обесточены светофоры на сложном участке дорожного движения. Водителям придется не сладко по пути в центр города.

В Центре организации дорожного движения дальневосточной столицы сообщили, что светофоры на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-лети Владивостока не работают. Также временно обесточены регулировщики на Давыдова.

«На участок направлена ремонтная бригада», — добавили в ведомстве.

Специалисты призывают автомобилистов к внимательности за рулем. Также водителей настоятельно просят пропускать пешеходов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобная ситуация происходила недавно. В центре города на остановке Изумруд творилась суматоха из-за отключенного светофора.

Выяснена причина неработающего светофора в центре Владивостока
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#Новости#Общество#Владивосток#Дорожное движение#Автомобилисты#Приморский край#Ремонтные работы#Пешеходы#Светофоры
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