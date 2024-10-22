Светофоры отключены на самой проблемной авторазвязке Владивостока

Posted 22 октября, 01:08
Published 22 октября, 01:08
Modified 22 октября, 01:10
Updated 22 октября, 01:10
В Центре организации дорожного движения дальневосточной столицы сообщили, что светофоры на перекрестке улицы Русской и проспекта 100-лети Владивостока не работают. Также временно обесточены регулировщики на Давыдова.
«На участок направлена ремонтная бригада», — добавили в ведомстве.
Специалисты призывают автомобилистов к внимательности за рулем. Также водителей настоятельно просят пропускать пешеходов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобная ситуация происходила недавно. В центре города на остановке Изумруд творилась суматоха из-за отключенного светофора.