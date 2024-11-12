Картина дня в Приморье: эвакуация из колледжа, страшное ДТП и приморчанка на ТВ

Posted 12 ноября, 11:01
Published 12 ноября, 11:01
Modified 12 ноября, 11:01
Updated 12 ноября, 11:01
Эвакуация из колледжа
Толпа людей замечена около образовательного учреждения Владивостока. На место инцидента прибыла машина МЧС.
Страшное ДТП
В Приморском крае недалеко от Сибирцево автомобилист стал очевидцем жуткой аварии. Две машины слетели с дороги, а на обочине стоят спецслужбы.
Приморчанка на ТВ
Девушка, родившаяся в Приморском крае, с ошеломительном успехом «выстрелила» на телеэкранах страны. Как начинался тернистый путь певицы и с какими сложностями она успела столкнуться? — узнаете в материале.