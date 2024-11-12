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Posted 12 ноября, 11:01

Published 12 ноября, 11:01

Modified 12 ноября, 11:01

Updated 12 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: эвакуация из колледжа, страшное ДТП и приморчанка на ТВ

Картина дня в Приморье: эвакуация из колледжа, страшное ДТП и приморчанка на ТВ

12 ноября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Эвакуация из колледжа

Толпа людей замечена около образовательного учреждения Владивостока. На место инцидента прибыла машина МЧС.

Почему десятки людей столпились у колледжа во Владивостоке?
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Страшное ДТП

В Приморском крае недалеко от Сибирцево автомобилист стал очевидцем жуткой аварии. Две машины слетели с дороги, а на обочине стоят спецслужбы.

Разлетелись по канавам: страшное ДТП случилось в Приморье — видео
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Приморчанка на ТВ

Девушка, родившаяся в Приморском крае, с ошеломительном успехом «выстрелила» на телеэкранах страны. Как начинался тернистый путь певицы и с какими сложностями она успела столкнуться? — узнаете в материале.

Зовите меня Ally Moon: уроженка Приморья покоряет российское телевидение — эксклюзив
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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