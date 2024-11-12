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Posted 12 ноября, 03:00

Published 12 ноября, 03:00

Modified 12 ноября, 03:02

Updated 12 ноября, 03:02

Выяснена причина эвакуации студентов из колледжа во Владивостоке

Почему десятки людей столпились у колледжа во Владивостоке?

12 ноября 2024, 03:00
Фото: 1MI.

Выяснена причина эвакуации студентов из колледжа во Владивостоке

Огромная толпа собралась около ВГКК во Владивостоке. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил причину массового сбора около входа в учреждение.

В новых медиа появилось видео с эвакуированными из Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа студентами. По словам очевидцев, стены учреждения покинули все без исключения, в том числе персонал. Всему виной пожарная тревога. К месту инцидента приехал спецавтомобиль.

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Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в колледж. Оказалось, что эвакуировали людей из-за учений.

«Это была тренировка. Не переживайте, все хорошо», — поделились в образовательной организации.

В дальневосточной столице, судя по всему, плановые эвакуации — не редкость. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что студентов мединститута вывели на улицу из-за аналогичной проверки.

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