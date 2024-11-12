Почему десятки людей столпились у колледжа во Владивостоке?

Posted 12 ноября, 03:00
Published 12 ноября, 03:00
Modified 12 ноября, 03:02
Updated 12 ноября, 03:02
В новых медиа появилось видео с эвакуированными из Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа студентами. По словам очевидцев, стены учреждения покинули все без исключения, в том числе персонал. Всему виной пожарная тревога. К месту инцидента приехал спецавтомобиль.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в колледж. Оказалось, что эвакуировали людей из-за учений.
«Это была тренировка. Не переживайте, все хорошо», — поделились в образовательной организации.
В дальневосточной столице, судя по всему, плановые эвакуации — не редкость. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что студентов мединститута вывели на улицу из-за аналогичной проверки.