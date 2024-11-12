Почему десятки людей столпились у колледжа во Владивостоке?

В новых медиа появилось видео с эвакуированными из Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа студентами. По словам очевидцев, стены учреждения покинули все без исключения, в том числе персонал. Всему виной пожарная тревога. К месту инцидента приехал спецавтомобиль.