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Posted 12 ноября, 10:20

Published 12 ноября, 10:20

Modified 12 ноября, 10:20

Updated 12 ноября, 10:20

Молодые герои из Владивостока получили награды за спасение школьницы

Молодые герои из Владивостока получили награды за спасение школьницы

12 ноября 2024, 10:20
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Школьники
Школьники из Владивостока проявили невероятную смелость и получили заслуженные награды.

Владивостокские 13-летние школьники, Мирфайзжон Илхомов и Мария Романова, стали настоящими героями после того, как спасли свою сверстницу от похищения и удушения. Мужчина напал на девочку в лесу, но благодаря смелым и быстрым действиям подростков, преступника удалось быстро задержать (ребята быстро предупредили педагогов, а те вовремя вызвали полицию). Позже мужчина был осужден за похищение и покушение на убийство.

Юных героев наградили медалями «За проявленное мужество». Торжественная церемония награждения прошла при участии ведущих представителей власти Приморья: сенатора Александра Ролика, губернатора Олега Кожемяко, председателя Заксобрания Антона Волошко и начальника ГУ МЧС Романа Чурсина. Вместе с ними глава УМВД России по Приморью Александр Табакаев выразил благодарность и вручил благодарственные письма школьникам.

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