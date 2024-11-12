Молодые герои из Владивостока получили награды за спасение школьницы

Posted 12 ноября, 10:20
Published 12 ноября, 10:20
Modified 12 ноября, 10:20
Updated 12 ноября, 10:20
Владивостокские 13-летние школьники, Мирфайзжон Илхомов и Мария Романова, стали настоящими героями после того, как спасли свою сверстницу от похищения и удушения. Мужчина напал на девочку в лесу, но благодаря смелым и быстрым действиям подростков, преступника удалось быстро задержать (ребята быстро предупредили педагогов, а те вовремя вызвали полицию). Позже мужчина был осужден за похищение и покушение на убийство.
Юных героев наградили медалями «За проявленное мужество». Торжественная церемония награждения прошла при участии ведущих представителей власти Приморья: сенатора Александра Ролика, губернатора Олега Кожемяко, председателя Заксобрания Антона Волошко и начальника ГУ МЧС Романа Чурсина. Вместе с ними глава УМВД России по Приморью Александр Табакаев выразил благодарность и вручил благодарственные письма школьникам.