Молодые герои из Владивостока получили награды за спасение школьницы

Владивостокские 13-летние школьники, Мирфайзжон Илхомов и Мария Романова, стали настоящими героями после того, как спасли свою сверстницу от похищения и удушения. Мужчина напал на девочку в лесу, но благодаря смелым и быстрым действиям подростков, преступника удалось быстро задержать (ребята быстро предупредили педагогов, а те вовремя вызвали полицию). Позже мужчина был осужден за похищение и покушение на убийство.