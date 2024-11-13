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Posted 13 ноября, 00:54

Published 13 ноября, 00:54

Modified 13 ноября, 00:56

Updated 13 ноября, 00:56

Введение туристического налога обсуждают на Сахалине

На развитие туризма: новый налог введут в Сахалинской области в 2025 году

13 ноября 2024, 00:54
Фото: ГБУ «СТИЦ».

Введение туристического налога обсуждают на Сахалине

Сюжет
Туризм
В муниципалитетах Сахалинской области ведется активная работа по принятию нового туристического налога, который местные власти могут направить на развитие инфраструктуры. В правительстве островного региона уверены, что уже в ближайшее время сахалинцы увидят преимущества этого налога.

Депутаты городской Думы Южно-Сахалинска обсуждают проект решения о введении туристического налога, рассмотрение которого запланировано уже на следующем очередном заседания парламента областной столицы. Специалисты подсчитали, что прогнозируемый доход в бюджета города от поступления туристического налога уже в 2025 году составит около 30 миллионов рублей.

Такая же работа идет в районах и округах области. Решение о введении туристического налога уже приняли депутаты в Корсаковском и Курильском городских округах. Федеральный закон позволяет местным органам власти принять новый налог самостоятельно.

Ставка туристического налога с января 2025 года составит один процент, но не менее 100 рублей за сутки. Ежегодно ставка будет увеличиваться на один процентный пункт, и с 2029-го года достигнет 5 процентов.

Агентами налога являются владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других объектов размещения. При этом оговаривается, что гостиничный объект должен входить в реестр классифицированных средств размещения. Для туристов особо ничего не изменится — сумма налога будет включена в квитанцию к основной стоимости номера.

Главным достоинством туристического налога является то, что он будет уплачиваться в бюджет муниципальных образований по месту нахождения объектов размещения, и местные власти смогут самостоятельно распределять полученные средства.

«Данный туристический налог не является целевым, и теоретически главы могут распределять его по своему усмотрению. Но мы надеемся, чтобы полученные средства муниципалитеты направят на создание и поддержку туристической инфраструктуры в районах. Туризм развивается и является одним из приоритетных направлений в экономике региона. Население должно видеть не только рост туристического потока, но и куда идут полученные от туристов средства», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Депутаты Думы Южно-Сахалинска рассматривают также и возможность установления льгот по оплате налога для некоторых категорий граждан. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп и дети-инвалиды и другие. Важно, что муниципальные власти могут по своему усмотрению расширить список льгот.

Напомним, в июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение туристического налога с 2025 года.

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