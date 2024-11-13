Принять участие в организации юбилея Победы смогут жители Приморского края

Posted 13 ноября, 06:10
Published 13 ноября, 06:10
Modified 13 ноября, 06:12
Updated 13 ноября, 06:12
В Приморье начался набор волонтеров для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной.
Глава Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность юбилея Победы как памятной даты и отметил роль разнонационального состава Красной Армии в достижении Победы.
Губернатор напомнил, что в Великой Отечественной сражались 200 тысяч бойцов из Приморья разных национальностей, в том числе и коренных народов — удэгейцев, нанайцев. Их поддерживали еще сотни тысяч приморцев: те, кто трудился в тылу.
Представители агентства по делам молодежи сообщили, что в Приморье создадут центр подготовки для волонтеров, которые будут сопровождать различные мероприятия в честь юбилея Победы. Волонтеров задействуют в патриотических и образовательных акциях, организованных к 80-летию Победы. Чтобы присоединиться к программе, необходимо зарегистрироваться.
«Одним из первых совместных мероприятий для „Волонтеров Победы“ Приморского края станет форум „Море Добра“, который пройдет во Владивостоке с 26 по 29 ноября. Там больше 80 представителей волонтеров Победы в составах команд муниципальных штабов подготовки международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах пройдут обучение по координации деятельности центра, организации обучающего процесса, организации тематических мероприятий и другим важным процессам», — уточнили специалисты.
В ходе форума более 80 волонтеров обучат правильной коммуникации, организации учебного процесса, а также планированию различных мероприятий. Благодаря подготовке добровольцы смогут усовершенствовать свои управленческие навыки, а также обменяются опытом и практиками в организации добровольческих проектов в регионе.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — оператор Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. Волонтеры работают при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества и партнерских организаций, действующих на территории России и других стран.