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Posted 13 ноября, 06:10

Published 13 ноября, 06:10

Modified 13 ноября, 06:12

Updated 13 ноября, 06:12

Принять участие в организации юбилея Победы смогут жители Приморского края

Принять участие в организации юбилея Победы смогут жители Приморского края

13 ноября 2024, 06:10
Фото: 1MI.
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В 2025 году в России отметят 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной. Волонтеров, которые будут участвовать в сопровождении мероприятий по празднованию юбилея Победы, ищут в Приморье. Набор участников программы уже начат.

В Приморье начался набор волонтеров для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной.

Глава Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность юбилея Победы как памятной даты и отметил роль разнонационального состава Красной Армии в достижении Победы.

Губернатор напомнил, что в Великой Отечественной сражались 200 тысяч бойцов из Приморья разных национальностей, в том числе и коренных народов — удэгейцев, нанайцев. Их поддерживали еще сотни тысяч приморцев: те, кто трудился в тылу.

Представители агентства по делам молодежи сообщили, что в Приморье создадут центр подготовки для волонтеров, которые будут сопровождать различные мероприятия в честь юбилея Победы. Волонтеров задействуют в патриотических и образовательных акциях, организованных к 80-летию Победы. Чтобы присоединиться к программе, необходимо зарегистрироваться.

«Одним из первых совместных мероприятий для „Волонтеров Победы“ Приморского края станет форум „Море Добра“, который пройдет во Владивостоке с 26 по 29 ноября. Там больше 80 представителей волонтеров Победы в составах команд муниципальных штабов подготовки международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах пройдут обучение по координации деятельности центра, организации обучающего процесса, организации тематических мероприятий и другим важным процессам», — уточнили специалисты.

В ходе форума более 80 волонтеров обучат правильной коммуникации, организации учебного процесса, а также планированию различных мероприятий. Благодаря подготовке добровольцы смогут усовершенствовать свои управленческие навыки, а также обменяются опытом и практиками в организации добровольческих проектов в регионе.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — оператор Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. Волонтеры работают при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества и партнерских организаций, действующих на территории России и других стран.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как прошел День Победы во Владивостоке в 2024 году.

Как прошел парад на День Победы во Владивостоке — видео
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