Принять участие в организации юбилея Победы смогут жители Приморского края

Губернатор напомнил, что в Великой Отечественной сражались 200 тысяч бойцов из Приморья разных национальностей, в том числе и коренных народов — удэгейцев, нанайцев. Их поддерживали еще сотни тысяч приморцев: те, кто трудился в тылу.