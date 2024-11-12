Олег Кожемяко поднял стипендии студентам в Приморье

300 учащихся в высших учебных заведениях Приморья получают именные стипендии губернатора края Олега Кожемяко. Молодые люди, которые проявили особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной или общественной деятельности, получали чуть больше 5 000 рублей. Теперь сумма ежемесячной выплаты составляет 8 600 рублей.