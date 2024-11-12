Олег Кожемяко поднял стипендии студентам в Приморье

Posted 12 ноября, 05:37
Published 12 ноября, 05:37
Modified 12 ноября, 05:39
Updated 12 ноября, 05:39
300 учащихся в высших учебных заведениях Приморья получают именные стипендии губернатора края Олега Кожемяко. Молодые люди, которые проявили особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной или общественной деятельности, получали чуть больше 5 000 рублей. Теперь сумма ежемесячной выплаты составляет 8 600 рублей.
«Для получения стипендии студенты могут обратиться в свою образовательную организацию высшего образования по месту обучения», — отметили специалисты агентства по делам молодежи.
Условия получения выплаты можно найти на сайте регионального правительства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сформировали отличные перспективы для выпускников сельскохозяйственного колледжа, которые намерены стать пчеловодами.