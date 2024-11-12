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Posted 12 ноября, 05:37

Published 12 ноября, 05:37

Modified 12 ноября, 05:39

Updated 12 ноября, 05:39

Выросли стипендии студентов в Приморском крае

Олег Кожемяко поднял стипендии студентам в Приморье

12 ноября 2024, 05:37
Фото: 1MI.

Выросли стипендии студентов в Приморском крае

Сюжет
Спорт
Сотни приморцев получают выплаты от главы региона Олега Кожемяко. Теперь мотивация у отличников будет еще больше, ведь денежное пособие увеличилось.

300 учащихся в высших учебных заведениях Приморья получают именные стипендии губернатора края Олега Кожемяко. Молодые люди, которые проявили особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной или общественной деятельности, получали чуть больше 5 000 рублей. Теперь сумма ежемесячной выплаты составляет 8 600 рублей.

«Для получения стипендии студенты могут обратиться в свою образовательную организацию высшего образования по месту обучения», — отметили специалисты агентства по делам молодежи.

Условия получения выплаты можно найти на сайте регионального правительства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае сформировали отличные перспективы для выпускников сельскохозяйственного колледжа, которые намерены стать пчеловодами.

Приморье возрождает профессию пчеловода: новые перспективы для выпускников
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#Общество#Спорт#Культура#Владивосток#Студенты#Образование#Молодежь#Олег Кожемяко#Высшее образование#Именные стипендии#Приморский край#Губернатор#Приморье
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