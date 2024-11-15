А был ли мальчик: ребенок провалился в люк во Владивостоке?

Posted 15 ноября, 03:43
Published 15 ноября, 03:43
Modified 15 ноября, 03:45
Updated 15 ноября, 03:45
Утром в пятницу в сети появились сообщения о том, что маленький ребенок провалился в открытый люк в районе улицы Никифорова во Владивостоке.
Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить детали происшествия.
По данным редакции, в скорой помощи не регистрировали подобных происшествий в этом районе. Возможно, родители пострадавшего ребенка обращались в травмпункт или вовсе не обращались к медикам. Не исключен и такой вариант, что происшествия и вовсе не было.
По данным источника редакции, это люк, предположительно, телефонной связи. И в данный момент крышка коллектора уже плотно закрыта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Спортивной набережной во Владивостоке под землю провалился прохожий.