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Posted 15 ноября, 03:43

Published 15 ноября, 03:43

Modified 15 ноября, 03:45

Updated 15 ноября, 03:45

Туманная история о ребёнке, который якобы упал в люк во Владивостоке

А был ли мальчик: ребенок провалился в люк во Владивостоке?

15 ноября 2024, 03:43
Фото: 1MI.

Туманная история о ребёнке, который якобы упал в люк во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
По информации новых медиа, очевидцы сообщают о том, что ребенок провалился в открытый люк во Владивостоке. Обстоятельства до сих пор достоверно не выяснены. Редакция «Восток-Медиа» попробовала узнать подробности.

Утром в пятницу в сети появились сообщения о том, что маленький ребенок провалился в открытый люк в районе улицы Никифорова во Владивостоке.

Фото: svodka25

Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить детали происшествия.

По данным редакции, в скорой помощи не регистрировали подобных происшествий в этом районе. Возможно, родители пострадавшего ребенка обращались в травмпункт или вовсе не обращались к медикам. Не исключен и такой вариант, что происшествия и вовсе не было.

По данным источника редакции, это люк, предположительно, телефонной связи. И в данный момент крышка коллектора уже плотно закрыта.

Фото: Предоставлено для vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Спортивной набережной во Владивостоке под землю провалился прохожий.

Во Владивостоке мужчина провалился под землю на Спортивной набережной — фото
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