vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 02:54

Published 11 ноября, 02:54

Modified 11 ноября, 02:56

Updated 11 ноября, 02:56

Жесткое ДТП с участием большегруза произошло на мосту во Владивостоке

Скорая и пожарные на мосту: серьезная авария с грузовиком случилась во Владивостоке

11 ноября 2024, 02:54
Фото: 1MI.

Жесткое ДТП с участием большегруза произошло на мосту во Владивостоке

Сюжет
Мост
Очевидцы сообщают об аварии с участием большегруза и служебной машины на мосту во Владивостоке. На месте работают пожарные и скорая помощь.

Служебная машина попала в ДТП на низководном мосту во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что в автомобиль въехал грузовик.

О пострадавших не сообщали, однако на месте работают пожарные и медики скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняют.

Видео: dpskontrol_125rus.

За местом происшествия собралась многокилометровая пробка: движение затруднено на протяжении всего низководного моста.

Фото: 2gis

Ранее «Восток-Медиа» писало о дорожном происшествии с участием реанимобиля в Приморском крае. Спецавто столкнулось с микроавтобусом.

Реанимационный автомобиль попал в аварию в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Спецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фотоДжип наехал на крышу легковушки: странное ДТП попало на камеру во Владивостоке — фотоСмертельное ДТП случилось на мокрой трассе в Приморье — автомобиль перевернулся
#Новости#Общество#Видео#Мост#Владивосток#Пожарные#Скорая помощь#Приморский край#ДТП#Авария#Очевидцы#Происшествия#Грузовик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика