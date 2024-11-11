Скорая и пожарные на мосту: серьезная авария с грузовиком случилась во Владивостоке

Posted 11 ноября, 02:54
Published 11 ноября, 02:54
Modified 11 ноября, 02:56
Updated 11 ноября, 02:56
Служебная машина попала в ДТП на низководном мосту во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что в автомобиль въехал грузовик.
О пострадавших не сообщали, однако на месте работают пожарные и медики скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняют.
За местом происшествия собралась многокилометровая пробка: движение затруднено на протяжении всего низководного моста.
Ранее «Восток-Медиа» писало о дорожном происшествии с участием реанимобиля в Приморском крае. Спецавто столкнулось с микроавтобусом.