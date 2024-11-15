Александр Аксенов и Александр Юртаев: «У Владивостока блестящие перспективы развития»

— Главные решения, которые были приняты комитетом по городскому хозяйству и были нами инициированы — это решения, касающиеся подготовки к зиме. Вывоз мусора и наведение порядка в городе — именно после нашей инициативы и нашего обращения в крае запустили реформу системы обращения с ТКО. Еще одно важное направление, над которым в этом году плотно работали депутаты Думы, это эвакуация с улиц города брошенных транспортных средств. Наш комитет принял документ, в котором оговариваются условия признания брошенного автомобиля аварийным, чтобы можно было эвакуировать его. Целый ряд важных решений был принят Думой по ремонту дорог, это касается и бухты Тихой, и Патрокла, и объездных дорог, которые надо приводить в порядок, чтобы избежать автомобильного коллапса в городе. Вопросы выгула собак — ужесточение штрафов и требования к чипированию — тоже были в поле зрения нашего комитета. И я рад, что эти вопросы мы оперативно рассмотрели и вынесли на заседание Думы, где все депутаты нас полностью поддержали.