Александр Аксенов и Александр Юртаев: «У Владивостока блестящие перспективы развития»

Posted 14 ноября, 23:31
Published 14 ноября, 23:31
Modified 14 ноября, 23:33
Updated 14 ноября, 23:33
В этом году депутаты проделали большую работу, результаты которой уже видны в городе. Расскажите, какие важные решения обсуждались на комитетах и были приняты Думой Владивостока?
Александр Аксёнов:
— Комитет по экономической политике и муниципальной собственности Думы, в котором я состою, в этом году рассматривал ряд важных вопросов, связанных с передачей имущества из федеральной и государственной собственности в собственность города. Это как здания и сооружения, так и земельные участки. Одно из последних и важных решений в этом направлении — передача земельных участков от «Центра материнства и детства» до общежитий ДВФУ во Владивостоке, вся эта огромная территория сопки ранее была оформлена на ДОМ.РФ. Около двух лет администрация города вела переговоры, и все-таки добилась, чтобы в этот район не заходила жилая застройка, а было обустроено общественное пространство для горожан, там сейчас уже создан парк с красивым видом на город и бухту Золотой Рог. Радует, что мэрия приняла такое решение, и депутаты его поддержали, — сделать на этой территории новое современное место отдыха.
Рассматриваются и другие важные для города вопросы — тарифы на жилье, на вторичное жилье и на стоимость жилья для детей-сирот, сокращение очереди на предоставление квартир детям-сиротам. Очередь, она хоть и движется, но в ней еще порядка тысячи человек. И это при том, что наш город сегодня в лидерах по темпам строительства. В этом направлении работы еще предстоит много.
Александр Юртаев:
— Главные решения, которые были приняты комитетом по городскому хозяйству и были нами инициированы — это решения, касающиеся подготовки к зиме. Вывоз мусора и наведение порядка в городе — именно после нашей инициативы и нашего обращения в крае запустили реформу системы обращения с ТКО. Еще одно важное направление, над которым в этом году плотно работали депутаты Думы, это эвакуация с улиц города брошенных транспортных средств. Наш комитет принял документ, в котором оговариваются условия признания брошенного автомобиля аварийным, чтобы можно было эвакуировать его. Целый ряд важных решений был принят Думой по ремонту дорог, это касается и бухты Тихой, и Патрокла, и объездных дорог, которые надо приводить в порядок, чтобы избежать автомобильного коллапса в городе. Вопросы выгула собак — ужесточение штрафов и требования к чипированию — тоже были в поле зрения нашего комитета. И я рад, что эти вопросы мы оперативно рассмотрели и вынесли на заседание Думы, где все депутаты нас полностью поддержали.
Я в Думе с 2006 года, состоял в разных комитетах, но этот комитет мне ближе всего, потому что он решает вопросы городского хозяйства. Безусловно, важны все комитеты и мне интересно все, что касается деятельности Думы. Надо отметить, что в этом году депутаты Думы города работали эффективно и добились серьезных результатов. Сложилась команда, которая работает на интересы горожан, у нас нет депутатов, которые были бы равнодушны к проблемам города. Это связано с тем, что сегодня основной состав депутатов в Думе — представители «Единой России», и я горжусь тем, что являюсь частью этой команды.
Александр Валентинович, Вы первый созыв работаете в Думе. Расскажите, как помогает Вам статус депутата в решении проблемных вопросов, в оказании помощи людям?
Александр Аксёнов:
— Да, это мой первый созыв работы в Думе Владивостока, и я ни разу не пожалел, что был избран, потому что благодаря статусу депутата имею возможность помогать людям и решать их проблемы. У меня много таких примеров, когда горожане обращаются со своими вопросами, ходят по кабинетам, а решения добиться не всегда получается. Депутат может в этом довольно быстро и эффективно помочь, выступая в роли такого «связующего моста» между населением и властью. Буквально недавно обратились ко мне жители моего избирательного округа по вопросу отсутствия тепла в их доме, рассказали о том, что тепло им не подключают. После моего депутатского запроса тепло в дом было подано. Когда ты понимаешь, что помог человеку сдвинуть его вопрос с места, на душе удовлетворение от того, что принес пользу своим избирателям.
Насколько мне известно, вы выстроили со своими избирателями прямой и открытый диалог. Как это удается и какие инструменты используете?
Александр Аксёнов:
— У меня есть телеграм-канал, мой номер телефона и моего помощника известен старшим по домам и активистам округа, обращаются через Думу, либо лично ко мне, и я уже встречаюсь на месте, на округе разбираемся в ситуации. Можно сказать, что так проходят приемы граждан. В этом году таких обращений, когда приходилось выезжать на место, было много. Недавно пенсионерка пожаловалась на то, что крыша протекает, выезжал, осматривал сам эту крышу, потом в итоге проблему ее решили, кровлю отремонтировали.
Александр Юртаев:
— Мой главный принцип — доступность депутата в любое время, день, ночь — не имеет значения. Народный депутат не должен иметь каких-то перерывов. Каждый житель района Тихой знает мои личные контакты. У меня есть телеграм-канал, где я освещаю свою депутатскую деятельность. Стандартных приемов я не провожу, у меня другая схема общения с избирателями. Мы привели в порядок здание бывшего кинотеатра «Галактика», который сейчас используется как центр культуры. Я там провожу массовые мероприятия в честь праздников. Всегда присутствует порядка 200-250 человек. Каждое такое мероприятие я начинаю с отчета перед избирателями, рассказываю, что сделано на округе, информирую о программах и проектах, которые реализуются, о работе Думы. А уже потом проходит культурная программа, концерт, чаепитие. У меня непосредственный контакт с населением, выезжаю на места, встречаюсь с людьми, обсуждаю, решаю проблемы. Вот недавно запустили отопление на ул. Борисенко, пришлось лично присутствовать, чтобы тепло в квартиры горожан пошло.
С какими вопросами чаще всего обращаются?
Александр Юртаев:
— Это проблемы отопления, ремонтов дорог, домов, социальные вопросы, помощь участникам СВО, доступность учреждений образования, благоустройство дворов и общественных пространств, проблемы, связанные с работой управляющих компаний. За 18 лет работы в Думе я город знаю очень хорошо. А мой опыт работы в коммунальной сфере и в муниципальной власти позволяет мне с профессиональной точки зрения давать оценку происходящему, привлекать экспертов. И я сегодня вижу, что в городе надо возрождать полноценные администрации районов. В городе несколько районов, которые насчитывают более 150 тысяч жителей. Я выступил с инициативой восстановить полномочия администраций районов города.
Александр Валентинович, Вы принимаете активное участие в различных проекта политической партии «Единая Россия». Какие реализовывались в этом году? Что удалось сделать?
Александр Аксёнов:
— Проектов много, основной упор делаю на патриотизм, эта линия прослеживается во всем — Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж, которым я руковожу, носит почетное имя Героя Советского Союза Д. М. Карбышева. Проводим различные мероприятия возле его памятника, который установлен на территории колледжа, чтим память героя, приглашаем ветеранов, участников спецоперации. Занимаюсь реализацией спортивного проекта «За самбо», возглавляю ассоциацию спортсменов Дальнего Востока «Мы родом из самбо», проводим четыре соревнования в год — Гран-при по борьбе самбо на Кубок губернатора Приморья — в декабре проводим четвертый, финальный этап кубка. Ежегодно на торжественное награждение победителей приезжает глава региона. Участвуют ребята практически со всех муниципалитетов края, порядка 200 бойцов.
Физкультурно-спортивная деятельность нашего колледжа тоже повод для гордости, и неотрывна от моей депутатской деятельности по партийной линии. Мы развиваем спортивные секции, у нас сильная баскетбольная команда, наши студентки-баскетболистки взяли «серебро» на первенстве России, волейболистки выиграли второе место на чемпионате России. В рамках города, Приморья, Дальнего Востока мы участвуем в различных спортивных мероприятиях.
Отдельная тема — наше активное участие в соревнованиях по пожарной безопасности — в колледже действует отделение по пожарной безопасности и спасательных работ. Буквально недавно проводили соревнования с участием наших студентов и профессиональных пожарных частей. Наша команда из старшекурсников показала отличный результат по всем дисциплинам.
Стараюсь участвовать во всех проектах «Единой России». В этом году северные муниципалитеты Приморья пострадали от разгула стихии, у людей затопило дома, было повреждено имущество. Мы собирали гуманитарную помощь, со своих средств я приобрел газовые печки и баллоны, предметы личной гигиены, товары для детей, также оказывал финансовую помощь — мы с коллегами-депутатами собрали средства, на которые была оказана гуманитарная помощь пострадавшим. В колледже также организовали сбор вещей, большую партию передали в центр сбора.
Александр Григорьевич, расскажите о тех проектах, которые Вам удалось реализовать на округе?
Александр Юртаев:
— Первое это «Галактика» — нам удалось сделать из бывшего кинотеатра культурный центр для жителей округа. Я поддерживаю в округе дворовый футбол, каждый год проводим турниры. Центр патриотического воспитания — моё детище, горжусь этим и буду продолжать заниматься им на базе музея автомотостарины. Провожу там уроки патриотизма со школьниками и студентами колледжей, сотрудничаю с учебными учреждениями города. Помогаем колледжам, приобретаем необходимое оборудование, которое используется в подготовке кадров для городского хозяйства.
Например, ТОСы — на моем округе эффективно работает несколько территориальных общественных самоуправлений, которые участвуют в грантовом конкурсе, благоустраивают дворы благодаря губернаторской поддержке. Строятся детские площадки, благоустроили аллею космонавтов, сейчас решается вопрос освещения — это следующий проект наших ТОСов. Своими силами облагородил центральную клумбу, которая долгое время пустовала. Провожу акции для садоводов — привлекаю для этого и общество садоводов России, отделение которого в Приморье я возглавляю, и местных предпринимателей, закупаем семена, необходимую литературу и раздаем садоводам.
Отдельно можно сказать про помощь участникам СВО, здесь мы работаем с ТЭЦ-2, каждый квартал мы отправляем в зону спецоперации 40-футовый контейнер, закупаем маскировочные сети, мотоциклы, генераторы и многое другое, то, что там необходимо. Вношу и свой личный вклад, в этом году поменял уникальный раритетный мотоцикл ИЖ-49, который я сам реставрировал, на дрон, который отправил нашим бойцам на фронт.
Александр Валентинович, тема СВО, патриотизма для Вас, как и для всех Ваших коллег, особая. Вы многое делали для помощи участникам и их семьям. Что удалось сделать в этом году?
Александр Аксёнов:
— Действительно, тема важная, оставаться в стороне не может никто из нас. Я, и как депутат, и как директор колледжа, и как просто неравнодушный житель Владивостока, придаю этому огромное значение. В нашем колледже дети участников СВО принимаются на обучение без конкурса. Даже если уже нет возможности принять на бюджет такого ребенка, мы обучаем его за счет колледжа. У нас было несколько таких случаев, когда набор закончился, бюджетные места, соответственно тоже, но поступает такой абитуриент, чей родитель является участником СВО, у нас такие дети есть из Донбасса, например, мы их принимаем и обучаем за счет колледжа. То же и с общежитием, предоставляем бесплатно, вне конкурса. В колледже они получают бесплатное питание.
Тема патриотизма, работа с молодежью в этом направлении очень важна, и это для меня является приоритетом. В нашем колледже не только традиционно проводятся различные патриотические мероприятия, мы приглашаем родственников участников СВО, но и чтим своих героев. В фойе главного корпуса оформлен памятный уголок нашему героически погибшему на пожаре студенту Валентину Киму. Он входил в добровольную дружину пожарной безопасности, которая создана в нашем колледже, и в одно из дежурств принимал участие в тушении пожара. К сожалению, когда он вошел в горящее здание, на него упала балка, придавила и он погиб. Есть наши студенты, выпускники, погибшие в зоне СВО. Мы чтим их память, помним и гордимся ими. Пока память жива, значит жив и человек.
В частности, Давид Агонян был снайпером 155-й бригады морской пехоты ТОФ, в прошлом году он погиб, защищая нашу Родину. И мы учредили в память о нем Кубок по стрельбе. Уже второй год подряд проводим соревнования среди студентов колледжа, мама Давида приезжает на открытие, на награждение. Собираемся выходить на краевой уровень, чтобы команды из других колледжей могли тоже принимать участие в соревнованиях.
Александр Григорьевич, Вы такой активный человек, ведете сразу несколько масштабных проектов, а в чем Ваша отдушина?
Александр Юртаев:
— Я являюсь профессиональным мотоциклистом, открытие во Владивостоке мотосезона — это и моя инициатива. Это мероприятие сегодня стало традиционным и ежегодным, и я принимаю непосредственное участие в нем. Владею уникальным мотоциклом, на котором Синус, он же Игорь Соколов, проехал вокруг Земного шара. Мотоспорт — это моя отдушина. Кроме того, у меня есть ретро машина ВАЗ-2103 Жигули 80-го года, до этого были и другие экземпляры. Сам реставрирую раритетные автомобили, помогаю музею автомотостарины, считаю себя волонтером этого музея. Именно там провожу открытые патриотические уроки для молодежи города. И я бы хотел, чтобы на этот музей обратили внимание образовательные учреждения бухты Тихой и организовали график посещения. Я готов проводить эти уроки каждый день. Считаю, что чем больше жителей Владивостока познакомятся с музеем, тем лучше будут знать историю своего города.
Также Дума города Владивостока ежегодно заслушивает отчеты капитанов наших парусников «Паллады» и «Надежды», и мы можем сделать традиционным фестиваль «Паруса Надежды Владивостока» для выпускников школ. Один раз он уже проходил, но продолжения не получил. И я снова вышел с этой инициативой.
Мечтаю о благоустройстве парка-сада на речке Объяснения. Это сегодня единственная морская река, 3,5 километра, которая протекает по Первомайскому району. Почему бы там не сделать парк-сад. Уже пошли первые работы, река оформлена и выведена из перечня нерестовых рек. Это также будет содействовать развитию актуальным для жителей проектам города.
Могу отметить с гордостью, чего смог добиться за годы своего депутатства — это отремонтированные дороги в районе бухты Тихой. Или мой проект, который мы сделали в том числе с Думой Владивостока, «Ветер перемен» — песни о Владивостоке, моряках и рыбаках в исполнении Владимира Быкова. 23 песни записаны профессионально в студии. Это талантливейший автор и исполнитель, ушел из жизни год назад. Первое его стихотворение было написано о бухте Тихой, которое стало песней:
На бухте Тихой занимается заря
Здесь корабли свои бросают якоря,
Здесь шум прибоя гонит чаек в небеса
И светом алым отливают паруса.
Проснется рано в этот день микрорайон,
В который с детства я по-прежнему влюблен.
В ту даль морскую, что за окнами видна,
Где проплывают нашей жизни паруса.
Все свои проекты я делаю для горожан, чтобы люди понимали и ценили — в каком замечательном городе они живут. Еще в прошлых созывах Думы, в которых я был депутатом, говорил, что город Владивосток ждет самое потрясающее будущее, и то, как меняется наш город, те проекты, которые мы реализуем, позволяют здесь иметь новые точки роста, стать городу привлекательным для бизнеса, туристов, комфортным для жизни горожан.