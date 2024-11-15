Молодую пару поймали на поджоге квартиры в Приморском крае

Posted 15 ноября, 06:50
Published 15 ноября, 06:50
Modified 15 ноября, 06:52
Updated 15 ноября, 06:52
В пгт Кавалерово в Приморском крае оперативники успели поймать поджигателей.
Сотрудники патрульной службы полиции в Кавалерово задержали 25-летнего ранее уже судимого мужчину и 23-летнюю женщину по подозрению в поджоге квартиры и причинении телесных повреждений 37-летнему местному жителю поселка.
По информации, которая поступила в дежурную часть полиции в ночь на 13 ноября, в одной из квартир многоквартирного дома случился пожар.
Прибыв на место происшествия, сержанты полиции Александр Сивидов и Александр Медведев обнаружили, что двое преступников успели скрыться из помещения. По свежим следам оперативники вычислили и арестовали подозреваемых, соответствующих описанию.
Пострадавшему понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу с ожогами и травмами.
Собранные правоохранителями материалы передали в следственные органы для дальнейших разбирательств.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчинах, которых ревность толкнула на поджоги авто.