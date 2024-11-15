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Posted 15 ноября, 06:50

Published 15 ноября, 06:50

Modified 15 ноября, 06:52

Updated 15 ноября, 06:52

Молодую пару поймали на поджоге квартиры в Приморском крае

Молодую пару поймали на поджоге квартиры в Приморском крае

15 ноября 2024, 06:50
Фото: prim_police.
Сюжет
Полиция
Подозреваемых в поджоге квартиры и причинении травм местному жителю задержали в пгт Кавалерово Приморского края.

В пгт Кавалерово в Приморском крае оперативники успели поймать поджигателей.

Сотрудники патрульной службы полиции в Кавалерово задержали 25-летнего ранее уже судимого мужчину и 23-летнюю женщину по подозрению в поджоге квартиры и причинении телесных повреждений 37-летнему местному жителю поселка.

По информации, которая поступила в дежурную часть полиции в ночь на 13 ноября, в одной из квартир многоквартирного дома случился пожар.

Прибыв на место происшествия, сержанты полиции Александр Сивидов и Александр Медведев обнаружили, что двое преступников успели скрыться из помещения. По свежим следам оперативники вычислили и арестовали подозреваемых, соответствующих описанию.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу с ожогами и травмами.

Собранные правоохранителями материалы передали в следственные органы для дальнейших разбирательств.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчинах, которых ревность толкнула на поджоги авто.

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#Новости#Полиция#Следственный комитет#МВД России#Приморский край#Кавалерово#Происшествия#Судимость#Поджог
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